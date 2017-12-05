香港印尼籍女佣脸书直播帮小主人洗澡惹怒港人遭逮捕

其后女佣为已洗完澡的男孩穿衣，男童一度发现手机正在拍摄，曾直视镜头道：「做什么呀？不要拍我啦。」但外佣否认：「没有。」，之后再为一名全裸女孩及全裸男孩，在同一浴室内洗澡，直播途中，外佣多次望向手机，疑似观看其友人的留言。





香港外佣雇主关注组召集人徐晓彤指出，去年有一名印尼外佣，在脸书直播自己洗澡，更疑似直播其照顾的老婆婆如厕，引起网友哗然，现在再有同类事件发生，对此，她们成员均感到非常愤怒，认为雇主应主动报警，将该名外佣解雇。





徐晓彤亦建议，雇主可与外佣签订协议，要求对方确认及明白，不可作任何揭露隐私的行为。





香港执业大律师陆伟雄指出，影片中见到，男童曾介意女佣拍摄，女佣已构成不诚实使用电脑罪，加上其更拍得男童的生殖器官，属色情的描画，亦构成发布儿童色情物品罪，属更严重的刑事罪行，经简易程序定罪，最高可罚款100万港币及入狱3年。（苹果日报）



