香港印尼籍女佣脸书直播帮小主人洗澡惹怒港人遭逮捕

一名喜欢用手机自拍的印尼女佣，日前在脸书直播她先后为3名年约7、8岁的男童、女童在浴室洗澡的过程，3名小童均赤身露体，在镜头前嬉皮笑脸、一脸稚气，小孩一度有要求女佣不要拍摄。影片传出后，香港有团体直斥此行径不妥当，呼吁雇主主动报警，将该外佣解雇。今天傍晚，香港警方在北角城市花园社区找到这名28岁印佣，将她带回调查。
这段直播影片长达17分钟，至今已有多达700次点击观看。从这名印佣的脸书专页可见，她常常自拍并将相片或短片上载网路分享，也曾在家中直播小女孩协助洗碗等过程。她于上周五(1日)晚上8时许直播，印佣多次望着手机的镜头，小朋友也曾向镜头吐舌头、尖叫，似乎知道正被拍摄。
直播一开始，已见全身赤裸的男童在浴缸上蹲着小便，其后即直播刷牙，女佣多次以广东话催他「刷快点」，并捏着脸部说「肥嘟嘟，乖点啦！」
其后女佣为已洗完澡的男孩穿衣，男童一度发现手机正在拍摄，曾直视镜头道：「做什么呀？不要拍我啦。」但外佣否认：「没有。」，之后再为一名全裸女孩及全裸男孩，在同一浴室内洗澡，直播途中，外佣多次望向手机，疑似观看其友人的留言。
香港外佣雇主关注组召集人徐晓彤指出，去年有一名印尼外佣，在脸书直播自己洗澡，更疑似直播其照顾的老婆婆如厕，引起网友哗然，现在再有同类事件发生，对此，她们成员均感到非常愤怒，认为雇主应主动报警，将该名外佣解雇。
徐晓彤亦建议，雇主可与外佣签订协议，要求对方确认及明白，不可作任何揭露隐私的行为。
香港执业大律师陆伟雄指出，影片中见到，男童曾介意女佣拍摄，女佣已构成不诚实使用电脑罪，加上其更拍得男童的生殖器官，属色情的描画，亦构成发布儿童色情物品罪，属更严重的刑事罪行，经简易程序定罪，最高可罚款100万港币及入狱3年。（苹果日报）
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