税改案推动美股创下新高 纳指盘中首破7000点大关

美媒称，由于投资者预期美国国会将通过税改案，18日，美股创下新高，推动纳斯达克综合指数盘中首次突破7000点大关。
据美国《华尔街日报》网站12月18日报道，投资者和分析人士说，削减企业税或将有助于提高公司利润，并使美国股市继续保持回升趋势，不过一些人已经表达了对估值偏高的担忧。
摩根资产管理公司的全球市场策略师亚历克斯·德莱登说：“这对美国市场而言就像往胳膊上注射类固醇一样。”
道琼斯工业平均指数上涨140.46点（0.6%），报收于24792.20点，创下2017年第70个收盘新高，今年也是道指收盘创新高次数最多的一年。
标准普尔500指数上涨14.35点（0.5%），报收于2690.16点。纳斯达克综合指数上涨58.18点（0.8%），报收于6994.76点。当天早些时候，纳斯达克综合指数涨至7003.89点，首次突破7000点大关。
据信将成为削减企业税措施最大受益者之一的公司股18日纷纷上涨，推高了各大股指。
银行股上涨，高盛集团、美国银行和花旗银行集团的股票均上涨超过1%。
SPDR标准普尔零售指数基金上涨2.7%。小市值公司的股票也有所上涨，推动罗素2000指数上涨1.2%。
分析人士称，银行、零售商和较小的美国企业的实际税率基本上都很高。
一些投资者和分析人士警告说，很难预测美国经济将在多大程度上从税收改革中获益。
加拿大帝国商业银行大西洋基金公司私人财富管理基金首席投资官戴夫·多纳贝迪安说：“这是一项复杂的法案，必然会出现一些意想不到的后果。”
多纳贝迪安说，即便如此，考虑到全球的经济增长态势，2018年的股市前景应当是乐观的。
他说：“反弹是强有力的，最好不要加以阻挠。”
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