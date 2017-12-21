美军称要增强驻亚洲海军力量

美国海军裔官周二说，可以调遣东太平洋的舰艇增援美国在亚洲的海军力量。与此同时，华盛顿正设法应对该地区日益增加的威胁，以及削弱了美国海上力量的事故。
美国海军上将、海军作战部长约翰•理查森在停靠在日本的“罗纳德•里根”号航母上举行的一场新闻吹风会期间说：“我们将继续确保我们能够满足在亚太地区的所有任务需要。可以将第三舰队的力量调来或进行类似调遣，以满足这些需要。”他拒绝透露何时以及多少舰艇可能被调遣。
朝鲜弹道导弹和核武器进展所构成的威胁，以及美国为应对中国在南海和亚洲其他地区曰益提升的军力的行动，加重了美国海军第七舰队的负担。
有人认为，舰队人员压力加大是今年美国海军舰艇发生一系列事故的部分原因，这些事故包括两艘驱逐舰分别与商船相撞，造成17名美国海军士兵死亡。在理查森作出上述表态之前，美国总统特朗普公布了基于自己“美国优先”观点的新国家安全战略。
一名美国官员称，中国正试图通过在南海的“侵略”行为改变全球现状。
北京正在南海一些人工岛礁上建设军事基地，这些岛礁位于其他国家也在声索的海域。
理查森说：“关于中国人在那些岛礁上的意图是什么，人们只会得出必然结论。我们将对此作出回应，就像我们一直所做的那样，即我们将继续在那里保持存在。”
理查森说，随着每一次导弹试射，朝鲜变得“越来越有能力”，因此目前朝鲜是美国驻亚洲海军力量的“最紧迫”任务。朝鲜最近在11月29曰试射的导弹飞行至超过4000公里的高度。平壤称，这使得该导弹的射程足以打击包括华盛顿在内的美囯主要城市。
理查森说，他2018年的任务是打造一支对美国的对手而言“更致命”和“危险”的海军。
他说：“存在一个近乎一致的共识，即我们需要比现在拥有的海军力量更多的力量。”
美国海军作战部长理查森19日在第七舰队据点横须贺基地接受共同社及部分欧美媒体采访。考虑到强行开发核与导弹的朝鲜，他表示“如果做出无法预测的事情，我们就将对其造成更大的威胁”，表明了不惜加大军事压力的姿态。
第七舰队的核动力航母“罗纳德•里根”号11月在日本海与另两艘航母以罕见的三艘航母态势开展联合训练，对朝鲜进行了牵制。理查森虽表示“无意挑衅”，但说明称“(对朝鲜来说）不可预测很重要”,暗示今后也可能以罕见的态势开展行动。
理查森在接受采访前，在“罗纳德•里根”号上勉励了约1500名船员。他指出朝鲜是“前所未有的紧迫威胁”，强调为了外交解决问题，军事压力必不可少。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost