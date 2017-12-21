世行上调中国经济增长预期 因消费和外贸增长

英媒称，世界银行19日把对中国2017年经济增长的预期从10月份预估的6.7%上调至6.8%，理由是个人消费和外贸支撑了经济增长。
据路透社北京12月19日报道，但是，这家总部位于华盛顿的放贷机构维持此前对中国2018年和2019年的国内生产总值（GDP）增长预期不变，分别为6.4%和6.3%，鉴于不太宽松的货币政策和政府努力抑制信贷和控制杠杆。
可能令世行下调预期的关键风险是，非金融行业的杠杆率仍在上升，以及房价也存在不确定性。
世界银行在其发布的《中国经济简报》中说：“尽管最近经济增速放缓，但信贷的增速仍然大大高于GDP增速。2017年11月，银行未偿贷款数额达到GDP的150%，而2007年底为103%。”
今年前9个月，中国经济以高于预期的6.9%的速度增长，但政府降低金融领域风险的举措推高了借贷成本，这令人担心明年的GDP增速可能会受到影响。
但是世界银行的报告说，今年截至目前的强劲增长使决策者有机会加速去杠杆，这“很可能会造成短期内GDP增速放缓的代价，但将改善中国的长期经济前景”。
报告称，中国经济面临的外部风险包括发达经济体收紧贸易政策的可能性以及地缘政治紧张局势。
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