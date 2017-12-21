日本将引入陆基“宙斯盾”

共同社12月19日发表题为《面对朝鲜的威胁，日本决定引入新的导弹防御系统》的报道称，日本政府19日在内阁会议上正式决定引入陆基“宙斯盾”导弹防御系统。
报道称，日本政府计划部署两套陆上“宙斯盾”反导系统，以覆盖日本全部领土。预计这两套系统到2023财年才能投入使用。据防卫省官员说，由洛克希德-马丁公司研制的这两套系统，每套的采购成本至少为1000亿日元（约合8.88亿美元）。
日本已经拥有两套导弹防御系统，一是海上自卫队“宙斯盾”驱逐舰配备的“标准”-3导弹拦截器，二是航空自卫队的陆基“爱国者”-3拦截导弹。
但是，政府决定增加一层保护，相信在固定地点安装的防御系统，与“宙斯盾”驱逐舰的海基行动相比，会减少自卫队在准备导弹拦截时的工作量。
日政府在19日得到内阁批准的一份文件中指出，朝鲜的核和导弹开发对日本的安全构成“新的威胁”，“我们需要从根本上提高我们的弹道导弹防御能力，以便在任何时候都能以可持续的方式保护我们的国家”。
陆上“宙斯盾”反导系统是为战舰研制的“宙斯盾”作战系统的陆基版本，是一种集雷达、计算机和导弹于一体的系统。
为了加速引进陆上“宙斯盾”反导系统，防卫省计划在截至明年3月底的本财政年度的补充预算中拨出信息收集活动的专款。它还寻求在下一财年预算中拨出7.3亿日元专款用于支付设计费用和研究费用。
防卫省在8月份提出2018财年初步预算申请时表示，它正寻求资金引进新的导弹防御系统，但没有说明具体数额。
据官员们说，由于在2013年制定的防卫计划大纲中没有写明军购计划，政府决定为军购计划征求内阁的批准。
陆上自卫队将负责操控陆上“宙斯盾”反导系统，该系统将配备新研制的“标准”-3 Block 2A反导拦截弹，其防御覆盖范围和精确度都要高于“标准”-3导弹。
报道称，日本政府计划开始为这些设施选择部署区域，但它们的部署可能引发附近居民的担忧，因为该系统的雷达会发出强烈的无线电波。
另据台湾“中央社”12月19日报道称，日本19日正式决定，将以美制的陆基“宙斯盾”系统，扩充自身的弹道导弹防御系统，因应朝鲜日增的导弹威胁。
不过新的“宙斯盾”雷达站可能还无法装配性能强大、由美国研发的SPY-6雷达。没有SPY-6，日本就无法充分把新式的拦截导弹“标准”-3 Block 2A的射程发挥到极致。
一旦美军2022年左右开始在舰上部署SPY-6雷达时，日本也可望获最新升级，但势必又得让日本付出昂贵的代价，因新装备的开销会排挤到其他军事预算。
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