英国制成世界最小圣诞卡

英国科学家打破了世界最小圣诞贺卡的纪录，他们制作出的圣诞卡仅有一枚邮票的两亿分之一那么大。|
这张长20微米、宽15微米的贺卡上竟然还刻了一个精致的雪人和一句生曰祝福，只不过都小到无法用肉眼看见。
贺卡制作者是英国国家物理实验室的科学家，他们说这张卡的大小只有之前创下世界纪录的卡片的1/10。
1微米是1米的百万分之一。
贺卡的基础材料是氮化硅薄膜，在表面涂了一层金属铂。英国国家物理实验室研究员戴维•考克斯与同事肯•曼加尔一道制作了这张卡。
考克斯介绍说：“虽然制作圣诞卡确实是纪念节日的有趣方式，但它同样体现了我们在这一量级的材料研究领域取得的进步。用来制作这张贺卡的工具可以精确测量极微材料的厚度，有助于研发新的电池与半导体技术。这一成果太让人兴奋了，有望推动新技术和新工艺成为现实。”
这张贺卡实在太小了，一个普通的邮箱可以塞进大约7000万亿张。也就是说，每个地球人可以分到90万张。
考克斯还介绍说：“我们原本想要研究的是材料的三维结构，方法是用聚焦离子束把材料切成薄片。薄片的厚度可能只有圣诞卡的1/20，但你很难精确测量其厚度。厚度出现误差恐怕会导致我们无法正确认识材料的三维结构。为确定每层薄片的原度，我们可以在材料样本之上放置一把‘一次性尺子’。我们切材料的时候，尺子也会被切掉。尺子被切掉的厚度是可以精确测量的，薄片的厚度也就可以确定了。一次性尺子与圣诞卡使用了同样的材料和制作技术。正是在制作尺子的过程中，我们意识到，其实可以做一张可自由翻看的卡片。”
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