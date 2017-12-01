新加坡对两名涉1MDB案的管理人士发出市场禁令

新加坡金融管理局正式向瑞意银行（BSI）前財务经理杨家伟和NRA资本创办人凯文史各力（Kevin Scully）发出禁令，前者终身不得参与新加坡金融业，后者的禁令期限为3年，从今年12月18日起生效。
这两人因涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB）事件而收到禁令。新加坡金管局今天公佈的文告指出，至今共8人因涉及一马事件收到禁令。
收到禁令的人士在规定期限內不得在新加坡从事任何財务顾问服务，也不能参与管理、担任董事或成为在財务顾问法律管制下任何財务顾问公司的大股东。
杨家伟因两度干预司法公正，去年12月被判坐牢两年半，今年7月又因洗黑钱和欺骗罪成，被判坐牢4年半。
凯文史各力曾针对禁令提出上诉。当局在检討后，最终驳回上诉。
新加坡金管局在今年10月底宣佈，NRA资本此前为涉及一马事件交易的沙特石油国际公司（PetroSaudi）子公司提供估值服务时，该公司主导评估的职员的李志辉，用不当的方法和假设进行估值，遭金管局发出6年禁令。
已收到禁令的其他5人包括：瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）前新加坡分行经理斯图尔森埃格（Jens Fred Sturzenegger）、高盛集团（Goldman Sachs）新加坡前主管雷思能（Tim Leissner），瑞意银行前私人银行员工易有志和谢尤凤，以及马来亚银行金英证券前股票经纪洪伟庆（Ang Wee Keng Kelvin，译音）。
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