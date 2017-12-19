新加坡有车一族福利：这个网络平台将帮助车主节省4000万汽油费用

新加坡竞争局计划设立一个网络平台，协助消费者比较汽油价格。
竞争局说，尽管汽油业者未出现合谋现象，但汽油价格仍然可以变得更加透明。
当局表示，正与利益相关者协商并建立一个网络平台和手机应用，以协助消费者比较汽油价格。调查报告显示，这将帮助车主们每年节省4000万的额外费用。
这个平台的设立将会为消费者带来许多便利，比如帮助他们做出更充分与周到的购买决定，还有鼓励汽油业者之间更健康、更透明的的竞争。
当局发现，通过平台或手机应用监视价格的车主往往会比从传统渠道获得价格信息的车主享受更多的价格优惠。
“优惠和返利政策都很复杂，增加了消费者对比价格的难度。如果有效的价格（零售价减去折扣和返利）简单而清晰的显示出来，消费者就可以更有效得对比汽油价格，做出更明智的决定。”竞争局说。
“同时，这也会帮助创建一个更有竞争性的汽油销售市场，因为汽油业者会更有动力用更好的价格和促销手段来吸引顾客。”
当局还发现，虽然业者列出的价格相似，但后续的促销和忠诚计划，可给予车主介于5%到20%的折扣。因此，车主最终所付的费用差距较大。
调查还发现，本地63%的车主会购买比车辆所需更高级的汽油。这可能是因为多数车主认为，高等级的汽油更好。然而，研究表明，为车子添加比建议等级更高的汽油，不会提升引擎的表现。
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