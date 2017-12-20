国际数据公司预计可穿戴设备市场前景不错

法媒称，一家市场预测机构20日表示，未来几年内“可穿戴”计算设备（从联网手表到计步鞋）的销量将增长近一倍。
据法新社美国旧金山12月20日报道，国际数据公司（IDC）预计，整个可穿戴设备市场的出货量将从今年的1.132亿件增加到2021年的约2.223亿件。
IDC可穿戴设备团队经理拉蒙·利亚马斯说：“未来的可穿戴设备将具备更完备的功能，横跨从健康和健身到通信和效率等各个领域。实际上，那将使今天的可穿戴设备看上去像古董。”
主打健身功能的手环（例如美国运动追踪者公司和中国小米公司的手环）是最受欢迎的可穿戴设备，但IDC预测，它们将被时尚品牌推出的智能手表和那些能直接与互联网相连而无需与智能手机同步的手表所取代。
IDC预计，到2021年，以苹果手表为首的智能手表销量将从今年的3160万块增加逾一倍至7150万块。
IDC移动设备高级研究分析师吉特什·尤布拉尼说：“不过，让（智能手表）具备健康和健身以外功能的难题仍未克服，而且让消费者花更多的钱购买或许不很显眼的设备将成为一项挑战。这就让时尚前沿品牌有了拿出亮眼表现的机会。”
利亚马斯预计，人们将开始使用各种可穿戴计算设备，例如内置了数字助手功能的入耳式耳机，或具备智能计算功能的服装。
9月份，李维斯公司与谷歌公司合作研发的智能牛仔夹克开售。这款夹克面向骑行者，其袖口用特制的提花织物制成，能与智能手机无线同步，用户可通过滑动或轻敲发出一套有限的指令。
李维斯公司是一家总部位于加利福尼亚州的标志性服装制造企业，它创立于19世纪中叶的淘金热期间，如今它用这款夹克来挖掘移动互联网繁荣这座富矿。
利亚马斯说：“传统耳机将让位于拥有健康状况追踪、音频增强或个人助手功能的智能耳机。服装——也就是最初的可穿戴物件——将变成具备健康状况追踪功能的更智能的物品，尤其是对专业运动员而言。”
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