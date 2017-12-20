男子餐厅用餐只点了培根煎蛋 却让服务生集体落泪

圣诞节临近，美国一名男子到餐厅用餐，只点了培根和煎蛋。在他离开后，服务生发现他竟然留下2000美元小费，指明送给每一位餐厅的工作人员，让全体服务生感动落泪。
圣诞气氛浓郁的餐厅
眼看着2017年圣诞节即将到来，在美国各地的饭店、餐厅、商店，处处都可以看到圣诞灯饰、圣诞树和圣诞老人的造型，一种节日的喜庆荡漾在街头巷尾。
12月9日，星期六，在亚利桑那州斯科特斯戴尔市（Scottsdale）的“五与就餐者”（5&Diner）餐厅，橱窗、店堂等各处装饰著圣诞节饰品，节日的气氛很浓郁。
上午用早餐时间，餐厅内宾客满堂，人们享用着美食，互相讨论著圣诞节的计划与安排，这是一个温馨的时刻。
一名食客看起来很普通，他前来餐厅就餐时，没有人觉得他有什么与众不同的地方。
这名男子点了培根和煎蛋作为食物，这对美国人来说，是很普通、很常见的早餐搭配。男子独自一人用餐，他一边品著咖啡，一边细嚼慢咽，一顿早餐吃了大约一个小时左右。
一张17美元的账单
男子用餐结束，服务生递过去一张17.23美元的账单后就离开了，让这名男子自己考虑怎样支付小费。
男子拿起服务生留给他的笔，写了小费金额，签了字之后就离开了。等到服务生过来收拾餐桌时，愕然发现，男子留下的是她这一生从没见过的小费金额，一度让她以为是自己的眼睛花了。
整整2000美元！
男子留下2000美元小费，并注明：“请与餐厅所有员工一同分享。祝你们圣诞节快乐！”
餐厅内的工作人员表示，他们都不认识这名男子，很显然这名男子要做一名“神秘圣诞老人”（Secret Santa），把美国人相信的“圣诞奇迹”（Christmas Miracle）送给餐厅里辛苦劳作的打工一族。
餐厅经理无法相信这是真的
拿到信用卡支付账单的服务生当时惊讶到在原地站了很久才回过神来，她马上把这张账单交给值班的餐厅经理。
“我们立即把它（账单）交给经理，她无法相信这是真的。”服务生德莉亚·米克斯（Delia Meeks）介绍，“我们都兴奋极了。这（小费）让餐厅工作的所有人有了愉快的一天。”
当天餐厅内共有不到10名员工当班，他们每个人分得超过200美元。
“这大大地减轻了我们肩膀上的重担。”德莉亚说，“得到200美元，让送餐员、厨师和服务生的生活有极大变化。”
德莉亚介绍，200美元几乎是一名餐厅工作者一周的收入。意外得到这笔天价小费，她计划今年圣诞节给家人买更多的礼物，让全家都高兴。
服务生的心愿
因为这名留下巨额小费的男子不愿意透露姓名，餐厅服务生希望透过媒体的报导，能够让这名好心人看到他们的喜悦与感激之情。
此外，餐厅工作人员很希望能够当面感谢这位好心人，所以希望这位善良男子看到他们的心声后能够再到店里吃一顿饭，让他们能够当面感谢他。
请帮忙广传这个消息吧！很可能这位好心人就在你的好友之中，这样他可以了解到餐厅工作人员的盛情邀请，再一次到餐厅用餐，实现餐厅工作人员的一个愿望。
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