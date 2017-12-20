Facebook最新脸部辨识功能：不用标注就会接到动态通知

在 2016 年，Amazon Alexa 智慧助理让智慧声控更加蓬勃发展，到了 2017 年，Apple iPhone X 发表后，脸部辨识技术则成了各界讨论的重点，当然，接下来智慧声控与脸部辨识的应用也只会更多。不过Facebook才刚宣布的新功能，谈的是图像识别，透过侦测照片中的脸部、头像，让人们参与贴文讨论，Facebook 还导入机器学习技术，希望让这项机制更加成熟。
相信很多人会碰到一种情况，就是好友在一张团体照片的贴文当中，未经过你的同意就把你标注在里面，而这张照片，很可能是你只是在他自拍的画面当中，正在大口打哈欠的丑样...
在以往，你可以限制贴文权限，不允许对方把标注的照片张贴到涂鸦墙当中，或者是激进一点，移除贴文中的标签，并回应自己并不喜欢这样的贴文、甚至检举贴文，当然，也可以选择默默地接受，任同朋友的朋友与自己的朋友参与讨论。
现在除了上述的做法，Facebook 将开始用比较体贴的方式，来使用这项从 2010 以来就有的脸部辨识机制。
这项功能开通之后，即使对方并没有标注你，只要照片当中有你，你都会被系统主动通知，这时候你可以选择要不要 tag 自己；当然这项功能，同样也是可以选择要启用、还是要关闭。
其实还有一种情况是，朋友的照片当中根本不是你，但是你却被标注了。为了避免类似这样的困扰，Facebook 透过多种机制来强化其机器学习机制，而上述的这项新功能，也同样导入了机器学习技术，你还是可以透过举报的方式来让这项机制更聪明。
接下来是比较温馨而认真的桥段。Facebook 表示，「我们始终尊重人们在Facebook上发布照片时选择的隐私设置（无论是朋友、公开社群还是自定义的特定观众）」、「我们希望人们在Facebook上张贴自己的照片时能感到自信，所以我们很快就会开始使用脸部识别技术，让别人知道别人上传他们的照片作为他们的个人资料图片。我们正在这样做，以防止人们在Facebook上冒充他人。」
Facebook 进一步表示，这项新功能可以帮助你找到，你可能很喜欢，但你却没有被标注到的照片。藉此说明他们开发这项新功能的原因。
目前除了加拿大与欧盟等禁止使用脸部辨识的国家，其他地区都会陆续上线。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost