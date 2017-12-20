“合成酒精”将成为西方首选饮料

一位著名药物学家称，西方社会可能会在一代人之内放弃酒精，转而使用不会造成宿醉的合成酒精。
英国政府前医药顾问、英国帝国理工学院教授戴维•纳特说，“合成酒精”会带来酒精的类似效果，但第二天不会出现恶心和剧烈头痛的情况。
纳特还说，他相信烟草和香烟也会在10年内被电子烟所取代。
他对美国《国际财经日报》记者说：“再过10年或20年，西方社会只会在极罕见的情况下饮酒。”
他说：“合成酒精会在10年内在西方世界成为首选饮料，就像我看到的烟草和香烟会被电子烟所取代一样，
据英国“关注酒精”反酗酒组织说，在2014至2015年间，有约110万人因为与饮酒有关的问题而入院治疗。据估计，英国国民保健署每年因酒精有关的伤害所支出的费用约为35亿英镑(约合47亿美元)。
据称，合成酒精能带来酒精的好处，如让人解脱等，但不会产生酒精的有害副作用。
据称：“它很可能还会改变文化。如果醉酒情况减少，街头暴力也会减少，市中心地区的呕吐和不愉快情况也会减少。”
他说：“有些人就是想喝酒，这样他们就能打架或是‘发泄出来’，但大多数人喝酒只在想享受这种体验，尽管酒精不可避免地会对他们造成伤害。”
他还说：“酒精导致的死亡人数超过了死于疟疾、脑膜炎、肺结核和登革热的人数总和。如果我们能用某种几乎不会造成死亡的东西取代酒精，那不是太棒了吗？”
他说：“那将成为世界历史上最伟大的公共卫生成就之一。”
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