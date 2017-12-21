普华永道：全球经济明年增长4% 但“英国将被甩在后面”

英媒称，据普华永道会计师事务所说，在美国、欧元区和亚洲的增长拉动下，全球经济将以自2011年以来最快的增速发展，但英国将拖全球国内生产总值（GDP）的后腿。这家会计师事务所在一份报告中说，按购买力平价计算，2018年全球GDP将以近4%的速度增长，再增加5万亿美元的全球产出。
据英国《泰晤士报》网站12月19日报道，这份报告增强了经济预测专家们的一种越来越大的共识，即全球经济明年将实现七年来最快的发展。这很可能增强全球贸易，因为消费者将会有更多资金用于商品和服务上的支出。
普华永道说，美国、欧元区和亚洲一些国家和地区，例如台湾、韩国和新加坡，2017年占全球GDP的60%。
普华永道高级经济师巴雷特·库佩利恩说：“我们预计2018年全球经济增长将有广泛的基础，而不是依靠少数几个‘明星’。尽管2018年的增长前景是积极的，但是也要牢记一些下行风险，其中包括英国脱欧谈判的进展以及有关欧盟未来的广泛讨论。”
拥有19个成员国的欧元区经济预计2018年将实现高达2.5%的增长，其中希腊、西班牙、葡萄牙和爱尔兰等国很可能成为主要推动力。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost