北京多项措施便利港澳居民在内地发展 增强国家意识

港媒称，北京又为到内地上学的港澳学生增加了每年1500万元的奖学金，但是新的要求是，学生必须热爱祖国，支持“一国两制”政策。
据香港《南华早报》网站12月19日报道，这一条件被加在已有的三个要求之上，属于国务院港澳事务办公室18日公布的新一批便利港澳居民在内地发展的政策措施的一部分。
报道称，之前香港特区行政长官林郑月娥已经公布了一系列的便利措施，包括香港居民能在内地得到更好的工作、就业和住房公积金条件等。上周，她首次到北京履职。
新的要求包含在由财政部和教育部10月份共同发布的有关港澳和海外学生奖学金的指导文件中，新的版本将替代2006年实行的旧版本。
另外三项要求是：获奖者应遵守中国法律和学校规章、诚实守信正直、成绩优异。
报道称，那些违反法律法规、加入非法社会团体或违反校规的获奖者会被取消奖金和荣誉。而新版的要求又增加了一条违规内容，凡是言语或行动有悖“一国两制”原则的获奖者也将被取消获奖资格。
而合规获奖者的待遇则更优厚了——各项奖励的奖金平均增加了70%，接收香港学生的100多所内地大学还增加了230个奖学金名额。
新增的奖学金名额大都是给本科生的。目前约有1.5万名香港学生在内地的大学学习。
报道称，在本科生中，190人可获得8000元的最高奖，剩下的5300人则可获得4000元到6000元的奖金。在研究生中，40人可获得2万元，剩下的获奖金额在5000元到1万元之间，在博士生中，20人可获得3万元，剩下的可获得7000元至1.5万元。
在人民大学学习政治的四年级学生、21岁的凯文·林赐凯（音）说，他认为新的要求很正常。
香港教育工作者联会主席黄均瑜说，这一变化不会对奖学金申请者产生什么大的影响。
报道称，除了新的奖学金规定，港澳事务办公室还说，他们已要求所有地方政府让在内地工作的港澳居民享受住房公积金待遇。
根据公积金缴纳规定，雇主和雇员每月要向一个账户缴纳固定的一笔钱，雇员可以用公积金申请低息贷款用于在内地购买住房、租房或装修。
如果他们不在内地工作了，他们可以从账户中提出所有的钱带走。
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