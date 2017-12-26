路透社展望明年国际市场：中国仍将是大宗商品需求主角

英媒称，2017年的全球主要大宗商品市场上，中国是巨人一般的存在。作为全球最大的自然资源进口国，中国在煤炭、铁矿石、原油和液化天然气（LNG）的需求方面起到举足轻重的作用。
据路透社澳大利亚朗塞斯顿12月20日报道，展望2018年，中国或许仍将是影响大宗商品供需态势的最重要单一因素——不过，这并不是说，明年将会是今年的翻版。
尽管如此，2017年确立的一些趋势仍将延续，甚至会加速，LNG可能会是最好的例子。
随着中国政府鼓励“煤改气”行动的展开，今年1至10月中国的LNG进口同比飙升48%。
尽管天然气进口飙升，但1至11月国内产出仅增长9.1%，对于政府逐步淘汰工业和居民取暖燃煤锅炉的计划而言，天然气供应不足已经显而易见。
但是，预计到下个冬季中国将改善天然气基础设施，并将能够增加天然气使用量。
报道称，基于中国国内天然气产量限制及管道进口的运量限制，这意味着2018年的LNG进口将再度强劲增长，即使价格维持在高位。
在中国需求大增之前，LNG市场的主题是未来几年将有大量供给入市并压低价格。
但基于中国对LNG的进口力度，以及东南亚其他新兴消费国需求较预期强劲，这个主题并没有像过去那么有说服力。
不过，2018年的LNG供给仍可能大过需求，特别是在北半球春季及秋季的需求淡季。
中国提高天然气的普及率，原本应该不利于中国煤炭进口，但目前为止情况并非如此。
2017年1至11月，煤炭进口量较上年同期增长8.5%，不过最近几个月增长幅度开始放缓。
国内煤炭产出受限导致国内供应价格上涨，这意味着用于发电的动力煤进口价格在今年之内保有竞争力。
报道称，中国目前已经开始提高国内产量，这意味着2018年进口可能更加困难，但预期明年动力煤进口大幅减少或增加的理由也不多。
用于制钢的炼焦煤2018年可望有强劲的表现，因为预计中国粗钢产量将增至8.38亿吨，略高于今年的8.32亿吨（预估值）。
钢铁生产温和增长意味着2018年铁矿石进口将迎来平稳的一年，但也有可能展现出强劲增长，因为钢厂转向等级较高的进口矿石，以降低炼钢高炉中使用的煤炭数量。
看起来铁矿石市场对高品位矿石的需求将增加，这将惠及一些生产商，但像印度等主要出口低品位矿石的国家，恐会受到冲击。
报道称，中国今年对铜的影响力似乎减弱了。尽管中国进口规模下降，但伦敦金属交易所基准铜价今年还是攀升了25%，暗示供给中断及来自其他地区的需求所带来的影响力要超过中国。
明年供给问题恐怕还会在铜市场占据主导，不过随着工业产出增加，以及铜密集型的电动车行业的崛起，中国对铜的需求或许会增加。
虽然石油输出国组织（OPEC）及其盟友继续限产仍将是影响原油市场的主要因素，但需求方面中国仍将是主导力量。
OPEC与减产协议之外的产油方（例如美国页岩油企业）之间的互动，料将再度构成2018年原油市场的主轴。
但值得注意的是，中国今年1至11月原油进口量较上年同期明显增加。
这使中国成为需求增长的主要动力。因此，中国进口需求前景如何，将在2018年全球供需形势中扮演重要角色。
今年推动中国原油进口的动力包括三大因素：中国持续补充战略储备、规模较小的非国有炼厂需求扩大以及成品油出口增长。
这些因素仍在起作用，但如果今年1至11月进口同比大增12%的表现再度上演，那将是一大意外。
增幅回落到个位数的可能性比较大。
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