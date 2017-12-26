澳专家称澳方妖魔化孔子学院没道理：积极贡献被忽略

港媒发表澳大利亚弗林德斯大学人文与社会科学学院高级讲师、《软实力与中文学习的全球推广：孔子学院计划》一书作者杰弗里·吉尔的文章称，最近的一系列事件表明，认为中国与澳大利亚接触的方方面面都存在恶意，是危险的做法。对孔子学院/课堂的反应就是一个例子。
据香港亚洲时报在线12月21日报道，澳大利亚共有14所孔子学院，每所孔子学院都是由澳方一所大学、中方一所大学和中国国家汉语国际推广领导小组办公室（汉办）合作设立的。基于类似模式的孔子课堂设在中小学，在澳大利亚共有67个。
文章称，这些中国语言和文化中心经常遭到批评，因为它们的资金部分来自汉办，而汉办直接隶属于中国教育部。批评人士说，这种与政府的联系意味着，它们将被用于限制学术自由，进行政治宣传，从事间谍活动并削弱澳大利亚的价值观和制度。然而，并没有证据表明，孔子学院/课堂从事了这些活动。
孔子学院/课堂的工作人员告诉记者和学者（包括作者本人），这些担忧是没有根据的。我们要相信，孔子学院/课堂的工作人员在被问及这些秘密活动时选择了保持沉默甚至撒谎吗？这是一种近乎阴谋论的想法。
文章称，但批评人士有一个观点是有道理的，即大多数孔子学院/课堂都回避了争议或敏感话题。但这是自我审查的结果，而不是汉办或其他中国政府机构的直接授意。
由此引出的问题是，西藏、台湾和南中国海问题与汉语课堂和文化活动有关系吗？这些话题可以是也应该是其他机构所追求的，但它们并不是孔子学院/课堂设立的目的。
文章称，期待一个由政府资助的语言和文化推广计划提出本国的负面问题，这是不现实的。西班牙的塞万提斯学院会组织有关巴斯克和加泰罗尼亚分离主义或直布罗陀主权争议问题的活动吗？
此外，批评人士还经常忽略孔子学院/课堂对中国语言和文化教育的积极贡献。孔子学院/课堂为资金不足的大学和中小学提供了宝贵的师资、教学材料和课程，还组织了大量的文化活动和公共讲座。
长期以来，中文一直是澳大利亚学校亚洲语言与研究计划和全国学校亚洲语言与研究项目的重点，但由于缺乏充足和持续的投入和资金支持，这些计划仅获得了有限的成功。显然，通过孔子学院/课堂提供支持可以解决这个问题。
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