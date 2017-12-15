喜欢在星巴克上网？当心被黑客拉去“挖矿”

喜欢在咖啡店上网的消费者注意了：黑客最近入侵星巴克咖啡连锁店在阿根廷一家分店的无线局域网，利用上网顾客的电脑为自己“挖矿”挣数字货币。
英国广播公司13日援引一名星巴克发言人的话报道，意识到问题后，公司“立即采取行动”，确保顾客在店内上网安全。目前尚不清楚这家位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的星巴克门店无线局域网自何时被黑客入侵，有多少消费者的电脑被用来“挖矿”。
一名名叫诺亚·丁金的消费者最早发现问题。他在试图连接星巴克的无线网络时，因出现10秒延迟而有所警觉，并发现有代码被上载到自己电脑的浏览器。他12月2日在推特上讲述这段遭遇，引起星巴克方面注意。业内人士指出，这是生产数字货币“门罗币”的脚本语言副本。
数字货币的生产被称作“挖矿”，需进行大量复杂计算，唯有高性能计算机才能完成。有专门公司提供付费服务，为有意“挖矿”者和电脑有闲置处理能力的所有者配对，生产数字货币。不愿付费升级装备的黑客则侵入他人电脑，利用其闲置空间为自己“挖矿”。
网络安全专家警告，星巴克咖啡店遭黑客袭击凸显免费无线局域网的安全隐患。“即使是可靠品牌提供的无线局域网也不值得信任，接入时要心存警惕，”英国网络安全专家唐·史密斯说。
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