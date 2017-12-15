新加坡珍宝海鲜 强势进军台湾市场

新加坡著名餐馆“珍宝海鲜”登陆台湾！台湾首店将于12月16日正式开幕，抢先进驻新光三越A8。看准庞大海鲜商机，珍宝海鲜选择在台湾成立海外第3站，珍宝海鲜与台企以合资方式共同创立“和兴餐饮股份有限公司”到台拓点，将风靡狮城30载的经典美味完美重现，不仅提供鲜活海鲜展示现烹，招牌的生猛活蟹更有十种料理做法，势必将在台湾掀起锐不可挡的海鲜旋风。
台湾人爱吃海鲜在全球榜上有名，根据联合国粮农组织（FAO）统计台湾平均每人每年食用34公斤海鲜，不仅超越全球平均值1倍，更高居全球第4！和兴餐饮执行长曾柏宪表示，看好台湾海鲜市场潜力，未来几年预计在台将有机会开出约8家珍宝海鲜台湾分店。
创立于1987年的珍宝海鲜，从新加坡东海岸海鲜中心的小店起家，靠着对口味的坚持与用心经营的态度，成为新加坡旅游局推荐的10大海鲜餐厅之首、全球各地消费者指名、旅游网站与媒体推荐必访的著名餐馆。
珍宝海鲜不仅在新加坡挂牌上市，更成为新加坡最大的餐饮集团之一，版图扩及全球，在大陆、越南皆有分店。在台湾开设的全球第12家分店是海外的第3站。
珍宝海鲜主打生猛活蟹现点现做，一进餐厅便可看到长达4.6公尺的水族箱，消费者可以选择喜爱的螃蟹或是帝王蟹后，再选择烹饪方式。除了招牌辣椒螃蟹和黑胡椒螃蟹，尚有白胡椒、椒盐焗、豆浆蛋白蒸、金沙、奶油焗、姜葱炒、砂煲粉丝、金丝奶油，共计10种活蟹的料理作法，炸炒蒸焗样样具全。
这次珍宝海鲜正式进军台湾市场，也将新加坡最具代表性的10大名菜完美重现，让台湾消费者不用出国也能享受最道地的“星风味”。
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