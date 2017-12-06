星巴克拥抱新零售 全球最大星巴克“智慧门店”亮相上海

从一颗咖啡生豆到一杯星巴克的香醇咖啡，需要经历哪几步？12月5日，在刚揭幕的星巴克臻选上海烘焙工坊中，顾客打开手机淘宝“扫一扫”功能，便可看到星巴克咖啡从烘焙、生产及煮制的全过程，同时还可通过AR技术直观感受到工坊中的每处细节。
据悉，全新亮相的上海烘焙工坊是星巴克全球最大的新零售“智慧门店”。它将为消费者提供线上线下无缝衔接的数字化体验。星巴克创始人霍华德·舒尔茨表示，中国消费者在数字化方面比美国消费者更先进。阿里巴巴的加入好比一颗创新的种子，为星巴克带来更多的创新。他希望通过AR互动形式，让更多年轻人体验到品尝咖啡的乐趣。
2017年被誉为“新零售元年”。新零售已实现从品牌到商圈、从业态到城市、从吃喝玩乐衣食住行到生活方式的全方位融合。下一站，新零售或将完成“从无到有”又“从有到无”的涅槃。
面对无处不在的新零售，阿里巴巴董事局主席马云在揭幕仪式上表示，“我不喜欢咖啡，但我喜欢星巴克。大家都喝咖啡，没有一个人想到可以这样来卖咖啡。星巴克是一家一直在尝试创新的公司，但从不改初衷。”在马云看来，很多人抱怨高科技，但星巴克却在拥抱新技术。
在星巴克与阿里巴巴共同带来的沉浸式新零售之旅中，消费者可以通过AR技术探索星巴克“从一颗咖啡生豆到一杯香醇咖啡”的故事，也可唤起“隐藏”的在线菜单查询功能，并通过AR技术直观了解咖啡吧台、冲煮器具等每一处细节。
据了解，消费者打卡指定工坊景点，即可获得虚拟徽章，并解锁工坊定制款拍照工具，体验成为星级咖啡师的乐趣。全球仅在上海星巴克烘焙工坊有售的周边纪念品，也可通过手机“扫一扫”在天猫星巴克官方旗舰店下单送到家，实现线上线下全渠道购买体验。
“星巴克智慧门店是AR室内大型物体识别技术在全球第一次大规模的商业应用”阿里人工智能实验室负责人浅雪表示，这套AR方案未来有望应用在星巴克全国其余3000家门店，同时或将输出给海外门店。
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