新加坡研发出超仿真水下机器人，形似魔鬼鱼

水下机器人一直是全球各国科学家一直努力研发的方向，除了常规形状的水下机器人之外，越来越多的科学家希望能研发出仿真机器人，更好地在水下完成各种任务。据外媒报道，新加坡最近研发出了一种超仿真水下机器人，这种新型机器人形状酷似魔鬼鱼，主要依靠流体和鳍的相互作用来活动。
跟大部分人对机器人固有的刻板印象不同的是，这款新型的水下机器人拥有非常灵巧的鱼鳍，酷似真鱼，可以像真正的魔鬼鱼一样自然地在水中游泳。
据了解，魔鬼鱼是大自然中最有效率、最优雅的游泳者之一，长期以来他们以一种独特的推进方式迷住了科学家们，甚至在破涛汹涌的大海中，它们也能毫不费力地畅游，拍打着他们的胸鳍向后推水。而这个水下机器人的鱼鳍正是从魔鬼鱼身上得到的灵感，作为项目的主要研究人员，新加坡国立大学的Chew Chee Meng表示，鱼鳍被动性的柔软度使其能够自然地与水相互作用，以每秒十分之七米的速度推进，大概是它身长的两倍。
为了能够设计出合适的鱼鳍，该研究团队花费了两年的时间，先后试验了40余种不同的设计，最终才决定使用聚氯乙烯材料（PVC）来做鱼鳍。PVC做成的鱼鳍外观柔软平滑，再分别在两个鱼鳍上配备两个电动马达和两个后推进器，便可以像真正的鱼类一样在水底自然游行。据报道，该机器人可以每秒0.7米的速度在水底游行10小时左右。
Chew表示，他的研究小组还在制作两倍于35厘米（14英寸）大小的机器人，他们相信这种机器人将有助于研究海洋生物多样性，收集水文数据和水下搜索工作。
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