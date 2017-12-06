伊万卡刚走 印度乞丐重返街头

“公共场合行乞是难以去除的城市顽疾。”最近，印度海得拉巴市当局应该对这句话深有体会。美国总统唐纳德•特朗普的女儿伊万卡离开海得拉巴后，短短几天时间，此前被清理出去的乞丐又回到街头重操旧业。
据《印度斯坦时报》网站12月4日报道，上月底，伊万卡以总统顾问名义率美国代表团出席在海得拉巴举行的“全球创业峰会”。会前，海得拉巴市当局大力整顿市容，清理街头乞丐。同时，海得拉巴市警方还宣布街头行乞为违法行为，颁布禁乞令。当时，数千名乞丐被强制性安置在收容所。
然而，街头乞丐清理行动持续短短一个月之后，海得拉巴市的大部分收容所又变得空空如也，因为乞丐们又回到街头讨生活去了。
“现在，原本人满为患的切尔拉帕里收容所只剩下10名女乞丐，另一个收容所里也只剩下30人。即便是剩下的这些人也会很快离开。”海得拉巴市收容所管理人员K•阿尔琼•拉奥说。
报道称，海得拉巴市警方颁布的街头行乞禁令要到明年1月7日才生效。拉奥表示，如果同一名乞丐被再次抓到在街头行乞，他们会把这名乞丐移交给警方处理，并被起诉。
同时，海得拉巴市警方计划从12月25日起开启新一轮的街头乞丐清理行动。印度监狱系统一位官员表示，举报街头行乞者可获得每人500卢比（约合51.4元人民币）的现金奖励。“事实上，乞丐清理收容行动是一个持续的过程，监狱部门会参与其中部分工作。”
拉奥称，乞丐被安置到收容所期间，工作人员会向其提供咨询帮助，并建议其不再以乞讨为生。“如果有必要的话，我们还会向符合条件者提供就业机会，把他们安置在政府运营的加油站和其他商店工作。”
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