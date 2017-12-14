莫迪违规搭乘单引擎飞机引争议 被指无视安全规定

印媒称，印度总理莫迪12日搭乘水上飞机从艾哈迈达巴德的萨巴尔马蒂河飞往默赫萨纳地区的达罗伊水库，此举引发了关于重要人物旅行时无视安全规定的争议。12日是默赫萨纳地区所在的古吉拉特邦地方竞选活动的最后一天。
据《印度教徒报》网站12月12日报道，莫迪乘坐的“大棕熊”水上飞机是一款单引擎飞机，而相关规定要求他乘坐双引擎飞机。
印度1981年发布的空中安全通知对使用飞机运送高官的情况作出了规定。该通知称：“应当使用具有良好的操作性、可靠性且易于维护的双引擎飞机。”
印度目前还没有针对水上飞机的单独规定。双引擎飞机被认为更安全，因为即便一部引擎失效，飞行员可能还能够使用另一部引擎起飞或降落。
查谟和克什米尔邦前首席部长奥马尔·阿卜杜拉在一条推文中说：“怎么会为此次飞行放松了安全规定呢？没有哪位最高级别保护对象被允许乘坐单引擎飞机，更何况我们国家的总理。”
阿卜杜拉在另一条推文中说：“单引擎飞机，外国飞行员。如今还有什么安全规定不会被抛弃？”
印度公路交通和运输部长尼廷·加德卡里对使用水上飞机持不同观点。他说，水上飞机将促使印度运输行业发生革命性变化。
加德卡里说：“总理可以选择任何交通方式。他选择水上飞机进行试乘，这是令我们骄傲的一刻。如果（国大党当选主席）拉胡尔·甘地想的话，他也可以使用水上飞机。”
另据《印度时报》网站12月12日报道，在社交媒体上流传的一段未注明日期的视频中，可以看到印度古吉拉特邦“其他落后阶层”（指一些属于贫困部落和弱势群体的人——本网注）领袖阿尔佩希·塔科尔正在嘲讽总理莫迪。古怪的是，这些嘲讽针对的是莫迪的肤色。
塔科尔在视频中说：“莫迪食用来自台湾的蘑菇。一只蘑菇花费8万卢比（约合1241美元），他每天食用5只。他原来像我一样黑，但由于吃了进口蘑菇，他变白了。”
塔科尔接着断言，自担任古吉拉特邦首席部长开始，莫迪一直在食用这些台湾蘑菇。
塔科尔控诉称：“总理每月吃掉价值1200万卢比的蘑菇。人们想知道，他的工作人员会吃掉几千万卢比的蘑菇？”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost