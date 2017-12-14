前高层痛批 Facebook 撕裂社会，社群网路已成社会问题的根源

Facebook 前副总 Chamath Palihapitiya 表示他对于自己曾经帮助过这家公司感到“极度的内疚”，认为社群网路为人们带来无数的问题，并撕裂这个社会。
2007 年加入 Facebook 的 Chamath Palihapitiya 曾担任用户成长副总，让 Facebook 的使用者从 4,500 万一路成长到 7 亿。他在史丹佛大学商学院的活动中建议听众断开社群网路的锁链，并说“我觉得我们创造了一种将社会撕裂的工具。”他的批评不仅限于 Facebook，而是更广泛的网路生态系。
Palihapitiya 指出以按赞为主的线上互动模式这种“依赖短期多巴胺的循环正在破坏社会的运作方式”。在这种模式之下，缺乏公民间的对话和合作，充满了各种虚伪的资料和讯息。这种问题不仅出现在美国，是全球性的广泛问题。他引述了印度发生的一起案件，一则在 WhatsApp 流传的恶作剧消息，却造成 7 名无辜民众被误认为绑匪而惨遭杀害。他以此为例，表示如果这种状况再更极端一点，有心人士就能煽动一堆人为所欲为，这将会是非常非常糟的情形。
Palihapitiya 说自己尽量减少使用 Facebook，他的小孩则“不被允许使用这种狗屎”。但他事后还是补充，自己相信公司还是为世界做了很多好事。他猛烈的炮火不只对准 Facebook，还轰向矽谷的创投体系。他认为投资人把钱投资给“低劣、没用又愚蠢的公司”，而不是拿来解决像气候变迁或疾病等真正的问题。Chamath Palihapitiya 目前拥有一间创投公司 Social Capital，主要关注资医疗和教育领域的公司。他抨击科技创投虽然看似无所不能，但实际上成就源自于运气的成本还多过于实力。“每个人都在讲干话”Palihapitiya 这么说。
Chamath Palihapitiya 不是唯一一个过去曾经帮助过 Facebook，现在却调转矛头予以谴责的人。2017 年 11 月，曾经担任 Facebook 第一任总裁的创业家 Sean Parker，就表示自己已经基于良心理由而成为社群网路的反对者，Facebook 和其他社群网路根本是成功的“利用了人类心理学上的破绽”。一位 Facebook 前产品经理 Antonio Garcia-Martinez，则要求民众不要相信 Facebook 对于广告的说法，声称 Facebook 说没有能力透过搜集来的资料去影响个人其实都是谎言。他甚至写了一本叫 Chaos Monkeys 的书，披露在 Facebook 工作时的内幕。
许多 Facebook 的前员工都担心 Facebook 的权力快速膨胀，因此仗义执言。毕竟如今 Facebook 对社群意见的影响越来越大，许多议题的话语权争夺都在 Facebook 进行，Facebook 俨然掌握了控制众人如何观看世界的权力。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost