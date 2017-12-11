中国高级外交官即将访印：边界谈判即将重启

境外媒体称，中国和印度很快将恢复已停滞的边界谈判，中国高级外交官将对印度展开自两国在喜马拉雅边境地区军事对峙以来首次旨在修复关系的访问。
据香港《南华早报》网站12月9日报道，观察人士称，在两国爆发近30年来最严重的边界争端数月后，中国国务委员杨洁篪和中国外长王毅即将访印的举动表明，北京和新德里均打算让双方关系重回正轨。但这些观察人士警告称，要取得任何切实成果以及填补这两个注定会展开战略竞争和对抗的亚洲大国之间巨大的信任赤字，一两次访问还不够。
中国驻印度使馆官员早些时候称，本月晚些时候，杨洁篪将作为特别代表前往印度首都，与印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔举行中印边界问题特别代表第二十次会晤。最近一次中印边界问题特别代表会晤于去年4月在北京举行，但随着双方频繁的边界巡逻对峙在洞朗对峙期间达到顶峰，谈判陷入停滞。
观察人士称，恢复边界问题谈判在更大程度上只具有象征意义，尤其是在围绕“实际控制线”的局势仍然高度紧张之际。
中国社科院学者孙世海说：“中印关系正处于低点，恢复这种高级别沟通是重建信任和信心的重要努力，因为高层领导人认识到，尽管存在数十年的边界争端以及不同且经常冲突的国家利益，但两国均无法承受对抗或冲突。”
印度退役少将沙希·阿斯塔纳说，洞朗地区的对峙以及最近的边界摩擦表明，有必要定义和划分实际控制线，这在技术上是可行的。
报道称，王毅11日将在新德里与印度及俄罗斯外长出席一场三边会议，“就共同关心的重大国际和地区问题、深化三方务实合作等深入交换意见”。
印度观察家研究基金会高级研究员拉杰斯瓦里·拉贾戈帕兰说，中印双方不太可能弥合分歧，但可以开始艰难的努力，以缓和紧张关系和不信任。
另据《印度斯坦时报》网站12月9日报道，中国、俄罗斯和印度外长将于11日在新德里举行会晤，随后发表的联合公报将更有力地阐述反恐意图和行动计划。
报道称，联合公报很可能还会更具体地提到亚太地区以及“东亚峰会”在维护和平稳定方面乃至在地区安全架构中的首要作用，同时表明俄罗斯和中国“继续”支持印度成为亚太经合组织成员。
报道认为，尽管加强对恐怖主义的重视并不意味着中国会改变态度，但有专家认为，这是三国在为打击国际恐怖主义寻找更多的共同立场。
报道称，印度外长斯瓦拉杰将迎接俄罗斯外长拉夫罗夫和中国外长王毅出席三国外长的第十五次会晤。
联合公报将包含以下内容：各国在打击恐怖主义方面的首要作用和责任，阻止恐怖分子跨国流动，尽早通过联合国有关国际恐怖主义的公约。
此外据新加坡《联合早报》12月10日报道，中国外交部长王毅9日就中印关系表示，中印同为发展中大国，战略契合点远远大于具体分歧，合作需要明显超越局部摩擦。王毅在2017年国际形势与中国外交研讨会上作出上述表示。
王毅说，中方一贯重视作为两大邻国和两大文明古国的睦邻友好，同时坚定维护自身的主权权益与领土完整。“我们相信，只要双方深入开展战略沟通，及时消除战略疑虑，中印合作的战略价值就会更清晰地呈现在人们面前，中印就能实现两国领导人期待的‘龙象共舞’和‘1+1=11’的前景。”
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