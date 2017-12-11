遭阿里封杀 新加坡电商Ezbuy流失大批客户 对手商家生意暴增

新加坡电子商务平台Ezbuy的代购服务在上个月遭到大量用户投诉在下单收费后不能准时送货，并且也无法通过公司的客户服务平台解决问题等。导致Ezbuy流失大批客户，反而使提供类似代购服务的其他商家生意暴增。
根据《今日报》报道，SGShop、Peeka和Oops等电商都表示，许多Ezbuy之前的顾客目前都改换成使用他们的代购服务。
GShop总裁表示他们目前拥有20万名客户，其中上个月的新客户多达9000人，其中半数是Ezbuy之前的顾客。他指出，公司虽然在“双十一”购物节接到的订单比平时多出10倍，但公司运作丝毫不受影响，可以在24小时内照常下订单和付款。
Peeka创办人也透露，上个月开始顾客增加了1000多人。
而不久前Ezbuy创始人兼CEO何建发布致马云的公开信声称，其经营的Ezbuy在今年双11期间可能遭遇了阿里巴巴的封杀，导致其无法正常完成订单。对此，阿里巴巴平台治理相关负责人在接受采访时表示，类似的黄牛行为已经严重伤害消费者和卖家权益，扰乱了正常的市场买卖，理应参照规则接受处罚。阿里表示，是按照规则对此类行为进行了相应的管理和处罚。
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