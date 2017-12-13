中国新国产航母比辽宁舰更先进 最多可载35架歼-15

香港《南华早报》网站12月12日发表了陈敏莉的题为《中国两艘航母有何不同？》的报道。
据国家媒体和大陆多家军事网站报道，中国首艘001A型国产航母预计将于近期开始海试。
001A型航母4月26日下水，后于11月在中国东北地区大连启动初步测试工作。该航母在设计上与中国首艘航母辽宁舰相似。
辽宁舰原为“瓦良格”号。“瓦良格”号原本是一艘未完成舾装的库兹涅佐夫海军元帅级航空母舰，乌克兰在苏联解体后继承了该舰。中国于1998年从乌克兰手中买下该舰，后进行了翻新。
新建的001A型航母在设计上属于更现代化版的库兹涅佐夫海军元帅级航母。这意味着，上述两艘中国航母具有相似的外形。
但据一些海军专家称，建造001A型航母的中国工程师和设计师研究了美国人以及俄罗斯使用的最先进的军事技术，并努力把最先进军事技术融入该舰，以满足人民解放军海军的切实需求。
●相似之处
规模：两艘航母都是中型航母，排水量为6万吨至6.5万吨。
推进系统：两艘航母使用的都是常规推进系统。
跑道：两艘航母均设有滑跃式短跑道。
●不同职责
001A型航母的设计初衷是在作战时发挥类似于美国航母的战略性作用——航母战斗群包括由护卫舰、驱逐舰及其他舰船组成的护航编队，可对陆海空目标实施侦察和打击。
相比之下，库兹涅佐夫海军元帅级航母的最初设计目的是：充当“可配备舰载机的重型巡洋舰”，并配有远强于其他航母的火力，其中包括威力强大的反舰巡航导弹和防空导弹系统。该级航母还被设计为在执行任务时无需护航，并可向其他军舰提供支援。
●滑跃式甲板
001A型航母的滑跃式甲板的坡度为12度，辽宁舰滑跃式甲板的坡度为14度。据中国海军专家李杰称，12度滑跃式甲板设计有助于战斗机缩短滑跑距离、节省燃油、增加战机武器载荷，同时还有助于加固航母结构。
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