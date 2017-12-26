男子从德国跑步到中国：用脚丈量“丝绸之路” 穿烂40双鞋

德媒称，一个娶了上海妻子的汉堡银行职员，耗时9个月用双脚丈量了丝绸之路。他把这一旅程称作“文化马拉松”，认为跑步旅行有助于破除不同民族之间的偏见。尽管遭遇了双脚骨折等很多困难，这名极限跑者依然在12月16日抵达了终点上海。
据德国之声电台网站12月20日报道，“我足足跑了11249公里！”在接受德国之声采访时，马库斯（Kai Markus）不无自豪地说道。在经历了整整9个月的旅程之后，这位银行职员于12月16日抵达了终点上海。今年3月，这名德国极限跑者从汉堡出发，途径波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国；进入中国境内后，还曾穿越塔克拉马干沙漠。
报道称，一路上，他总共穿烂了40余双鞋，经历了俄罗斯的极寒，也经历了沙漠地区的极热。而在今年9月、距离终点仅有千余公里的湖北，他不慎跌倒造成双足足跟骨折，不得不做了手术。接下去的行程，他不得不依靠轮椅和火车完成。“不过一路上驾车陪伴我的好友诺伊鲍尔（Victor Neubauer）接替我从湖北跑到了上海。作为一个团队，我们跑完了全程。”
此前，他在接受法新社采访时也透露，好友诺伊鲍尔驾驶一辆大众甲壳虫汽车陪伴他，挂载的拖车里装有营养补剂、蛋白粉等物资。不过，在马库斯摔断双脚的同一天，这辆大众甲壳虫也宣告“罢工”。
报道称，在极限跑者圈内，马库斯此前已经小有名气。年少时，他就曾经从德国跑步前往法国巴黎。还曾从德国最北端的弗伦斯堡跑到最南端的阿尔卑斯山楚格峰顶。这次前往上海的旅程，马库斯每天跑大约40-80公里，中间穿插着一些休息日，他利用这些时间参加沿途的一些文化交流活动。他对德国之声表示，其实每天跑40-80公里“只是听上去很惊人而已。”他指出，为他提供轮椅接机服务的机场工作人员，平均每天的步行距离也有30-40公里。
这名来自汉堡的理财顾问表示，既然这个世界已经疯了，那就应该做点什么。他说，他之所以要从汉堡跑到上海，有好几个原因。“其中之一是我的家人来自中国，那是我的第二故乡。另外，许多人都对中国有着偏见，要克服偏见就必须亲自前去展现这一国家。而且，我希望能够通过我的行动给予年轻人以勇气，即便在困难时刻也要坚持梦想、不要放弃。”
马库斯说，通过跑步旅行，他能够向关注他的人打破许多德中两国之间的偏见。“比如德国人总是以为中国产品价低质次，可是我这次穿了中国品牌提供的许多双跑鞋，品质不输给德国的品牌。还有很多中国人以为我们德国人只吃面包，这当然也是不对的，除了面包，我们也吃其他粮食。”
他对德国之声说，比这更重要的是，他能够破除此前自己对他国的一些偏见。“每个人都有偏见。比如我以前一直都认为俄罗斯那边都是很可怕很危险的，可是实际接触后就会发现，那里的人实际上非常热心。”
报道称，他在接受法新社采访时也提到了陌生人的慷慨和热情令他深受感动。例如一对白俄罗斯夫妇将他们的床让给马库斯，自己却睡在沙发上。除此之外还有很多素不相识的人为他提供住宿和膳食，并一起谈论上帝和世界。
从近期拍摄的照片上可以看到，马库斯的白发比3月份时多了很多。然而这位有个一岁半儿子的父亲16日抵达上海时，对他的这次艰苦行程并不感到后悔。他说，“文化马拉松”让人们相互走得更近了。他的结论是：“在我们今天的这个世界，有很多的项目可以将人联系在一起而不是将人分隔。”
马库斯还透露，在跑完丝绸之路后，他的下一个人生计划也已经在酝酿中。“不过首先我得养好伤，慢慢地开始重新跑步。”
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