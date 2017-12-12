买完“阵风”又购“台风”！卡塔尔圣诞大量采购英法尖端战机

法国《回声报》网站12月10日发表了题为《“阵风”战机之后，卡塔尔再买24架英国战机》的报道。
卡塔尔在圣诞购物季大买战斗机。在7日向法国达索航空公司购买12架“阵风”战机之后，三天之后的10日卡塔尔又与英国BAE系统公司签下了24架“台风”战机的订单，总额高达80亿美元，这也是卡塔尔最大的武器采购合同之一。
卡塔尔与邻居尤其是沙特正处于公开的危机之中，它在不遗余力地与不同的合作伙伴签署采购合同。7日，法国总统马克龙到访促成了12架“阵风”战机的合同和490辆步兵战车的采购意向书的签署。而最近一段时间，卡塔尔还承诺要购入意大利的军舰、德国的坦克，以及与伊朗和土耳其签订弹药供应合同。
10日，英国国防大臣加文·威廉姆森以英国BAE系统公司名义签下大单。该公司牵头与空客和莱奥纳多公司合作生产“台风”战机。
卡塔尔今年9月份就曾表示要购买战机的意向。周日的合同还包括今后向卡塔尔提供其他英国军事装备的内容。这对于英国的防务工业来说是一个好消息，尤其是英国航空航天系统公司。其原本预计随着英国脱欧的临近，“台风”战机的生产会因缺少新订单而大幅减少。
卡塔尔空军将在未来几年里新增逾百架战机。仅仅几个月的时间，卡塔尔就先后签单采购了36架“阵风”、24架“台风”和36架F-15。这将让其缩小在空军方面与海湾最大空军沙特的力量对比差距。
通过向不同国家的供应商发出竞标邀请，卡塔尔在以高昂的代价实施联盟战略（尤其是与安理会的三个常任理事国美、法、英），而其与邻国的关系依旧十分冷淡。对于卡塔尔来讲，拥有如此多不同机型的空军未来该如何管理，确实是个问题。
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