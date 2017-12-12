法国78吨糖类化工品被IS当火箭弹燃料 曾经土耳其转手

法国《快报》周刊网站12月10日发表了题为《法国的糖如何跑到了IS的火箭弹里？》的报道。
从法国麦田到伊拉克“伊斯兰国”极端组织（IS）的武器库，这是法国《星期日报》10日讲述的一个令人惊奇的经历。该报的一项调查披露，IS囤积了大量的法国产糖类化工品，它们被用来作火箭弹推进器的燃料。
《星期日报》的调查依据，是负责调查IS武器情况的欧盟机构——冲突武器研究局的发现。在伊拉克摩苏尔和泰勒阿费尔附近的一些IS仓库中，该机构发现了78吨山梨（糖）醇。
这种从小麦淀粉中分离出来的山梨醇，主要用于口香糖或牙膏的生产。但是它在与硝酸钾混合后，也可以作为火箭弹、导弹或航天器的推进器燃料。一名专家强调说，IS化学家对这种糖类感兴趣主要是基于两个原因：作为食品类产品它不受禁运限制；“其成分稳定而且纯度高”。
摩苏尔附近发现的山梨醇来自全球第三大糖企法国泰雷欧斯糖业集团。根据总部设在里尔的该集团官网显示，泰雷欧斯是法国第一大糖企。《星期日报》还原了这些山梨醇2015年离开法国前往比利时安特卫普港之后的路径。
泰雷欧斯公关部负责人对《星期日报》解释说，山梨醇“被卖给了一个土耳其的老客户”，也就是总部设在伊斯坦布尔的Sinerji公司，该企业主营农产食品零售。随后，这些山梨醇被转移了。
Sinerji公司坚称将山梨醇卖给了叙利亚北部的一家糕点批发商。然而根据《星期日报》的调查，从Sinerji公司手中买走山梨醇的是一个名为塔希尔·托普拉克的企业主，后者将货物发送到了靠近土耳其叙利亚边境的城市加济安泰普。
从加济安泰普，山梨醇在未引起怀疑的情况下跨过边境进入了叙利亚。接收货物的是IS控制下的巴卜地区的一名叙利亚商人。随后，这些山梨醇很快被送到了IS的火箭弹制造地点。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost