假新闻！特朗普发飙怒怼：我哪有每天看8小时电视！

美媒9日曝出特朗普的“特殊癖好”，称其每天要花8小时收看电视节目。对此，特朗普发推怒怼《纽约时报》：这是一个假新闻！特朗普发飙称，“我没有看8个小时的电视！我根本不看CNN！我也不看愚蠢的唐•莱蒙！”
“又是一个假新闻！这次，糟糕的@nytimes（《纽约时报》）竟声称我每天看4至8小时的电视，大错特错！而且，就算有过的话，我也几乎不看CNN（美国有线电视新闻网）和MSNBC（微软全国广播公司节目）这2个假新闻制造者。我从来不看我曾经称之为“电视上最愚蠢的男人”唐•莱蒙（Don Lemon，CNN节目主持人，2011年出柜）的节目，糟糕的报道！”
美媒9日曝出总统特朗普的特殊癖好，称其每天要花8小时收看电视节目，此外，他每天还要喝掉12罐可乐。据相关人士透露，虽然美国有线电视新闻网曾数次被特朗普斥责播报“假新闻”，而他照旧观看。有知情人士透露，有时特朗普看了的新闻后，他整天会火冒三丈，然后便会在推特上炮轰激怒他的媒体。
果然，特朗普再次“火冒三丈”！他发飙怒怼《纽约时报》，“我没有看8个小时的电视！我根本不看CNN！我也不看愚蠢的唐•莱蒙！”
据英国《每日邮报》报道，美国总统特朗普放下早间工作，发起了一场针对他电视观看习惯的猛烈自卫。特朗普怒称，我没有1天在电视旁赖8个小时，而且如果有的话，我也几乎不看CNN。
此前9月份，特朗普曾告诉记者自己不怎么看电视，但相关人士却透露称，特朗普每天看8个小时的电视，从早晨5点半到夜里很晚。
在《纽约时报》发布了一个关于特朗普日常“为自我保护作斗争”的长篇报道后，美国多家媒体竞争做关于特朗普的节目。
节目中包括讲述世界上最强大国家的领导人怎样度过一天的生活，甚至还会提及几个特朗普扬眉的细节。
据相关人士透露，特朗普每天只睡5至6个小时，早上5点半起床后他便会在白宫的卧室里看电视，每天至少要花4小时看新闻，偶尔能看上8小时。
特朗普使用高级数字录像设备系统收看福克斯主持人的节目，包括珍妮⋅皮洛（Jeanine Pirro）、肖恩⋅汉尼提(Sean Hannity)以及劳拉.殷格拉罕(Laura Ingraham)，他经常把喜欢的有线电视新闻录下来。
报道称，他有时也一边看一边骂CNN的赖蒙(Don Lemon)主持的节目。而且，除了他本人和白宫技术幕僚之外，任何人都不准动他的电视遥控器。
并且，观看电视期间，为了补充能量，特朗普经常暴饮12罐健怡可乐。
特朗普经常在推特上怒怼CNN。
“你看到CNN（特朗普讽刺为“克林顿新闻网站”Clinton News Network）为了收视率有多坏了吗？有像Don Lemon这样的家伙，谁还能有更多期待？”
据称，当白宫餐厅召开会议时，特朗普看电视的冲动非常强烈。当他离开后，这个60英寸的电视还在不停地播放着。
据相关人士透露，尽管是静音，但特朗普的眼睛还是不停地瞄着，以保证不错过滚动新闻。
据此前报道，报道指出，“上任一年多以来，特朗普正在重新定义‘总统’的含义，而推特是其执政的一把利剑。”特朗普自2016年当选美国总统以来，其推特账号受到高度关注，目前粉丝数量为4402万。而特朗普更新推文的次数频繁，也为其赢得了“推特治国”的称号。其推文风格以“炮火四射”的风格闻名，除了透过推特抒发不满，畅所欲言，还经常把自己的观点透过推文公之于众。据推特此前公布的最新公布年度统计报告显示，2017年在推特上受到讨论最多的人物便是是美国现任总统特朗普。
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