亚马逊将开发自毁无人机

亚马逊透露它计划生产这样一种送货无人机：一旦发生空中故障，它会分解并落入像树林和池塘这样的安全地点。
这家零售巨头2016年12月首次用无人机将货品送至英国剑桥的一户人家，此后一直在尝试用无人机送货。该公司希望无人机能分担亚马逊送货量中的一部分，在客户购买商品数个小时内把小包装商品送到客户的家门口。
但是，随着空中快速飞翔，确保房屋密集区的行人、司机和建筑物的安全是已被证明很难克服的主要障碍。本周亚马逊因自己的一个电脑系统获得了一项专利，在发生灾难性故障时，该系统可以控制无人机。
一旦顾客订购了商品，无人机就会携带该商品离开“拣货中心"，电脑系统便开始监控可以降落的安全地点——比如湖泊、林区和开阔地带——以防出现紧急迫降的情况。
如果确实出现了故障，该系统会迫使无人机分解成碎片，并分别散落到安全地点。
这项已获批的专利在申请时附带的图解展示了飞向城市的无人机将如何分解，并将碎片散落在一座公园内。
首先，要交付的包裹被扔到了一颗树上。旋翼系统落在了空置的草地上，然后无人机电脑降落到了公园里。最后，无人机外壳的剩余部分落到了池塘里。
专利申请说：“在无人机的使用过程中，需要针对各种问题提出新的解决方案，比如由于天气条件不适宜、设备故障和其他问题造成的服务中断。”
亚马逊大多数顾客收到的包裹都是亚马逊通过货车发货的，但市场希望说服购物者未来选择超级快速的无人机送货服务。
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