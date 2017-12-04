科学家称狗比猫更聪明

人们一直在争论猫与狗谁更聪明，现在科学家或许终于解决了这个问题。
研究人员不仅研究了动物大脑的大小，还研究了大脑皮层中神经细胞的数量，这尚属首次。
研究结果显示，虽说猫似乎摆出了一副智力占优的神态，但猫的大脑皮层神经细胞数量只有普通金毛犬的一半。
狗的大脑皮层约有5.3亿个神经细胞，而猫约有2.5亿个。相比之下，人类的大脑皮层约有160亿个神经细胞。
田纳西州范德比尔特大学心理学和生物科学系副教授苏珊娜•埃尔库拉诺-乌泽尔博士说：“我认为，动物的神经细胞——特别是大脑皮层中的神经细胞——的绝对数量决定了它们内在精神状态的丰富程度以及根据过往经验预测近期其所处环境范围内会发生什么的能力。”
埃尔库拉诺-乌泽尔说：“我很爱狗，但这与我的喜好无关，我们的研究结果对我来说意味着，从生物学角度看，狗在日常生活中完成复杂和灵活任务的能力远强于猫。至少，我们现在有了一些生物学成果，人们在讨论猫与狗谁更聪明的问题时可以将这些成果考虑在内。”
为了进行这项新研究，研究人员分析了雪貂、猫鼬、浣熊、猫、狗、狮子和棕熊的大脑。
所有这些动物都属于食肉目，即长有牙齿和爪子、能吃掉其他动物的哺乳动物。之所以选择这个群体，是因为这些动物的大脑尺寸各不相同，其中既有驯化物种，也有野生物种。
研究人员发，很多大脑尺寸最大的动物，其神经细胞数量却最少。例如，金毛犬的神经细胞数多于狮子或棕熊，尽管狮子或棕熊的大脑最多可达金毛犬的3倍大。
事实上，研究结果表明，棕熊与猫的神经细胞数量很接近，但棕熊的大脑却是猫的10倍大。这表明，猫的聪明程度与熊相当，但没有狗聪明。
猫科动物行为学家西利娅•哈登说，猫的神经细胞数量比狗少，是因为猫不像狗那样“爱交际”。她说：“狗大脑中的神经细胞数量比猫多，其中一个原因可能是，狗是社交型动物。”
狗的祖先是狼，而狼的习性是结群捕猎，因此为了互相配合需要做出复杂行为，如让步和妥协。这也有助于狗与人类合作，因此我们有导盲犬、医疗探测犬等。
猫没有这些行为，因为猫独自捕猎，且能独自生活，通常也选择独自生活。注意，你也可以说猫比狗聪明，因为猫吃着猫粮，却不必做任何事作为回报。这有什么愚蠢的呢？”
但养犬俱乐部表示，大多数狗主人都认为狗更聪明。养犬俱乐部秘书长卡罗琳•基斯科说：“狗主人和猫主人之间一直存在一种良性的对抗关系，大多数喜欢狗的人可能会说，狗的智商比猫高。有趣的是，这项研究似乎也证明了这一点。
这些研究结果很好地解释了为何狗是了不起的多面手。狗在社会中可扮演很多角色——从警犬和援助犬到陪护犬和搜救犬不一而足。
从生物学能力角度讲，狗能做的似乎比猫多得多。”相关研究报告发表在瑞士《神经解剖学前沿》杂志上。
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