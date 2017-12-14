F-22杀手！俄研六代机配光子雷达及高能激光炮还能指挥无人机

美国《国家利益》双月刊网站12月13日发表了题为《俄罗斯针对F-22、F-35杀手：第六代携带高超音速武器的战斗机》的报道。
俄罗斯国防企业开始研究第六代战机的各种概念，以便最终淘汰苏-57隐身战机。
与美国空军和海军一样，俄罗斯人也在广泛研究各种概念，包括有人机与无人机编组、定向能武器和高超音速武器。俄罗斯人还在研究似乎专门为了对付隐身战机而开发的新型雷达和光电传感技术。
为新机型正在开发的一种装备是所谓的“无线电-光子雷达”。无线电电子技术集团第一副总经理的顾问弗拉基米尔·米赫耶夫在接受塔斯社记者采访时说：“根据我们的判断，这种无线电-光子雷达能够探测到比现有雷达更远的地方。另外，由于我们照射敌人的频率宽度前所未有，因此会以极高的精度确定对方的位置，经过处理后的无线电影像几乎可以媲美相片。这对于确定（战机）的类型很重要：战机的计算机可以立即自动识别飞行物，例如F/A-18上具体携带哪类导弹装备。”
据米赫耶夫说，新式无线电-光子雷达的有效频带宽度远远超过传统雷达，应当拥有更强的抗干扰能力。另外，新装备有望用作电子战系统、数据链，甚至作为通信装备。这种新雷达的原型已经制造出来了。
除了新雷达，俄罗斯人预计还要把一款新式光电传感设备送上战场。
战机还将装备定向能武器，作为无人机机群中的一员飞行。实际上，虽然在一场战斗中可能有两架战机由人操控，但是协同作战的可能有20到30架无人机。
米赫耶夫还描述了一款用于未来机型的自卫性质的激光武器。
米赫耶夫说：“我们在飞机和直升机上已经安装了激光防护系统，现在我们讨论的是高能激光领域的最新发展，从物理上摧毁来犯导弹的‘寻的头’。粗略地讲，我们能够烧毁导弹‘看向我们的眼睛’。这种装备自然也会被安装在第六代战机上。”
美国海军分析中心研究俄罗斯军事的专家迈克尔·科夫曼说，虽然克里姆林宫可能没有实施这个项目的财力，但是需要指出的是，俄罗斯国防工业在战术飞机领域紧跟发展潮流。
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