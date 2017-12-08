追随美国？菲律宾欲将大使馆迁至耶路撒冷

当地时间12月6日，美国总统特朗普在白宫讲话中宣布，美国承认耶路撒冷为以色列首都，并将把美驻以色列大使馆搬迁至耶路撒冷。美国的这一举动随即受到众多国家的谴责和反对，但也有国家决定跟随美国的步伐，承认耶路撒冷的地位。
据以色列《国土报》报道，菲律宾总统杜特尔特有意跟随美国的步伐，承认耶路撒冷为以色列首都，并将大使馆由特拉维夫迁至耶路撒冷。
《以色列时报》报道称，在特朗普还未正式宣布这一决定时，菲律宾和一东欧国家就联系了以色列外交部探讨迁址事宜。
据悉，捷克共和国总统泽曼7日赞扬了特朗普的决定，并称，捷克将很快追随美国的脚步，将大使馆迁至耶路撒冷。
除此之外，匈牙利也有意承认耶路撒冷的地位。《欧盟观察者》网站指出，有两个欧盟成员国对美国宣布将大使馆从特拉维夫迁到耶路撒冷的决定表示支持。这两个国家分别是捷克和匈牙利，而他们的表态也使得欧盟的立场变得十分艰难，因为目前大多数欧盟成员国都对美国的决定表示反对。
犹太电讯社（JTA）7日报道称，即使目前有多个国家谴责美国将大使馆迁至耶路撒冷的决定，但以色列预计，仍将有其他国家追随美国的脚步，承认耶路撒冷为以色列首都。
据早前报道，美国总统特朗普6日在白宫讲话中宣布，美国承认耶路撒冷为以色列首都，并将把美驻以色列大使馆搬迁至耶路撒冷。世界多国领导人纷纷对此表示反对，担心此举可能引发新的暴力冲突，并葬送和平解决巴以冲突的全部希望。
众多穆斯林国家也对美国的这一决定表示强烈谴责。巴勒斯坦、埃及、约旦、叙利亚、沙特阿拉伯和伊朗分别谴责美国的这一举动。巴勒斯坦总统阿巴斯表示，特朗普宣布把美国使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷意味着美国不再参与中东和平进程。卡塔尔也宣称这一决定破坏了中东地区的稳定。土耳其总理耶尔德勒姆表示，美国针对耶路撒冷作出的决定是在该地区打开了“潘多拉魔盒”。
法国总统马克龙称，美国这一决定“违反了所有国际法规则”，但他补充说，当下的首要任务是确保这一地区的人保持冷静，以色列和巴勒斯坦人都需要继续推动和平的进程。意大利总理保罗·真蒂洛尼也发推特称，应该在和平进程的框架内寻求耶路撒冷的未来。CNN报道指出，反对美国搬迁使馆的国家还包括英国、德国、俄罗斯等。
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