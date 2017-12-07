法国首只熊猫宝宝获名“圆梦”

法国第一夫人布丽吉特•马克龙4曰发表正式讲话，为在法国出生的第一只大熊猫命名。在法国总统马克龙即将对中国进行首次正式访问前夕，这一活动具有极强的象征意义。
在距离马克龙对中国展开首次正式访问仅有数周时间的4日，第一夫人布丽吉特宣布，这只刚满100天的大熊猫幼崽名叫“圆梦”，在汉语中有“实现梦想”的意思。
马克龙上台已有7个月时间，布丽吉持还是第一次发表正式讲话。她强调，新出生的大熊猫幼崽是双方相互信任的友谊的结晶。
布丽吉特表示，法中两国相互仰慕、相互理解。“圆梦”成为在欧洲诞生的第四只大熊猫幼崽，正是两国友好关系的明证。
根据中国的惯例，这个名字是由中国国家主席习近平夫人彭丽嫒精心挑选的，并得到了法国第一夫人布丽吉特的赞许。
2012年中国租借给法国一对大熊猫，而“ 圆梦”正是这对大熊猫伉俪的幼崽。虽然大熊猫妈妈产下两只幼崽，但只有“圆梦”存活下来。
北京一直将租借被视为中国象征的大熊猫作为一种外交手段，通常根据双边关系的密切程度决定是否租借大熊猫。
法国博瓦尔动园为了租借大熊猫已经向中国致力于保护大熊猫的基金会支付了75万欧元(1欧元约合7.84元人民币——本报注）。在租借大熊猫之前，动物园耗资500万欧元为大熊猫开辟出占地面积35公顷的空间，以便为其创造一个适宜的居住环境。
随着大熊猫的到来，该动物园的游客数量增长了60%。预计12月13曰“圆梦”公开亮相之后，游客人数还将大幅攀升。
中国外交部副部长张业遂也出席了大熊猫命名仪式。中国观众在电视上收看了命名仪式，法国人对这次活动也饶有兴趣，因为除了可以欣赏可爱的大熊猫，这也是法国第一夫人首次发表正式讲话。
马克龙上台后明确了妻子布丽吉特的官方名分。布丽吉特下个月还将陪同马克龙一同出访中国。
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