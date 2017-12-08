俄罗斯缺席将令冬奥奖牌榜巨变

究竟有多少俄罗斯人能够满足国际奥委会关于“清白”运动员的严苛条件还是未知数。体育大国俄罗斯的缺席或将导致此次冬奥会的奖牌分布图出现重大变化。
上一次的索契冬奥会上，俄罗斯总计夺得33枚奖牌。但在奥委会的复检中有25名获得奖牌的运动员被发现“违反反兴奋剂使用条例”，导致11枚奖牌被收回，但俄罗斯无疑依然是体育强国。
美国《纽约时报》报道说，基于最近的世锦赛成绩，平昌奥运会上“总计102个项目中，将有32个没有俄罗斯选手参赛，这将产生重大影响”。
保持男子速滑500米世界纪录的库里曰尼料夫有过被国际滑冰联合
会以服用禁药的原因禁赛两年的“前科”，无法出战平昌。虽然俄罗斯在男子长距离滑雪和现代两项等项目上实力强劲，但由于不断有违反禁令的运动员被查出，预计也难有选手参赛。
团体项目上，俄罗斯队也是争夺冰球项目金牌的大热门。据塔斯社报道，一直热切盼望俄罗斯队出场的国际冰球联合会主席法塞尔表示，他们正在等待俄罗斯方面做出反应。
【俄新社瑞士洛桑12月6日电】国际奥委会主席巴赫6日表示，该机构将承担俄罗斯“清白”运动员参加平昌冬奥会的费用。
巴赫在记者会上宣布：“既然国际奥委会邀请运动员，那么在此情况下我们会承担他们的旅费。从我们的决定中可以看到，这些运动员与其他参赛者并无分别。将向他们提供免费的食宿，并支付部分服务人员的费用。”
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