大众前高管奥利弗·施密特因“尾气门”被判刑7年

法媒称，美国法院6日判处德国大众汽车公司前高管奥利弗·施密特7年徒刑，因其在该公司“尾气门”排放欺诈丑闻中曾扮演角色。
据法新社12月6日报道，底特律的一位联邦法院法官还下令2012年至2015年3月任大众公司驻美合规部门负责人的施密特支付40万美元罚款。
被控合谋实施诈骗和违反美国《清洁空气法》的施密特已于8月承认这些罪状。
报道称，现年48岁的施密特是这起事件中第二个认罪的大众公司雇员，也是职位最高的一个。美国检察部门迄今已指控7名现任和前任大众公司管理人员。
为换取他认罪，联邦检察官放弃了多项电信欺诈指控。电信欺诈最高可判处20年刑期。
施密特同意在刑期结束后被驱逐回德国。8月，同一家法院判处在这一事件中扮演了角色的大众公司工程师詹姆斯·梁40个月徒刑并处20万美元罚款。梁曾配合当局进行调查。
报道称，大众公司2015年承认，在全世界大约1100万辆车上安装造假设备，包括在美国出售的大约60万辆车。这些设备使车辆能够通过排放测试，但在实际行驶中，其有害气体氮氧化物排放量最高可达合格水平的40倍。
据报道，这桩丑闻迄今已使大众公司在罚款、和解和补救方面支付多达300亿美元。
检察官上月在要求判处施密特7年徒刑时说，施密特参与了“美国历史上最大规模公司诈骗阴谋之一”，并在2015年夏季领导了为掩盖该公司不法行为所做的努力。
检察官称，在爆出丑闻后，施密特前往美国，其任务是向美国政府和加利福尼亚州政府撒谎，以使大众公司能够获得在美国销售2016年款柴油车的监管许可。
辩方律师曾试图让法官仅判施密特40个月刑期和10万美元罚款，称施密特是在这一阴谋开始9年后才参与其中，而且他已表示悔恨。
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