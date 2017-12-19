腾讯、京东、唯品会联手，要从马云手里抢“女人”

12月18日，腾讯、京东以现金形式向唯品会投资8.63亿美元，三方签署联合投资协议并达成战略合作，腾讯、京东将给唯品会开放入口。
在被天猫占据半壁江山的电商B2C市场，“老二”京东和“老三”唯品会联手，再有腾讯加持，天猫的核心电商品类服饰和美妆将迎来挑战。
根据协议，腾讯和京东将分别斥资购买6.04亿美元和2.59亿美元的唯品会A类普通股，购买价格为每股65.4美元，相当于每份唯品会美国存托股份（ADS）13.08美元。
该交易将在近期完成，届时腾讯和京东将分别持有唯品会7%和5.5%的股份，其中包括之前已经拥有的唯品会股份。如京东此前持有2.5%的唯品会股份。
签订股权认购协议的同时，三方达成了战略合作协议。根据协议，腾讯将在其微信钱包界面给予唯品会入口，京东也将会在其手机APP主界面和微信购物一级入口的主界面接入唯品会。
据Analysys易观发布的《中国网上零售B2C市场季度监测报告2017年第3季度》数据显示，市场份额方面，天猫占电商B2C市场59.0%的份额，京东占26.9%，唯品会占3.2%，位居第三，苏宁易购和国美在线分别以2.8%和1.3%的市场份额占据第四和第五位。
天猫和京东加起来占据了电商B2C市场85.9%的份额，线上电商已经顶到天花版了，优势不复存在，唯品会与其他电商争夺不到15%的市场份额，竞争激烈的程度可想而知。
根据唯品会公布的最新财报，第三季度归属于股东的净利润为人民币3.381亿元（约合5080万美元），同比下滑1%。这也是唯品会连续第二个季度净利润同比下滑，今年第二季度，唯品会净利润为5700万美元，同比下滑了14.4%。
比起腾讯、京东带来的57亿人民币，微信、京东的入口对唯品会来说才是更有力的援助。艾媒咨询首席分析师张毅称，当下市场流量昂贵，如果有渠道帮助唯品会解决流量问题，使其在广告费方面不需要太多投入，那将是很划算的买卖。
抢马云的“女人”生意
关于这次合作，腾讯、京东和唯品会三方都提到了对服饰品类的关注。
唯品会董事长兼首席执行官沈亚表示，唯品会将持续深化和加强在时尚穿戴、美妆等品类的领先电商运营能力和女性用户优势等。
京东董事长和CEO刘强东称，跟唯品会的战略合作将加强京东服务女性消费者的能力。
腾讯总裁刘炽平表示，在平台上看到用户对于发现、讨论、购买品牌服装有着巨大的需求。
时尚、服饰、美妆、女性，这不正是天猫的核心电商品类和最核心的用户吗？
京东深知女性群体的重要性，近几年在服饰业务上投入巨大。
今年年初，京东原服饰家居事业部拆分成大服饰事业部和居家生活事业部，之后京东陆续投资奢侈品电商平台Farfetch，推出奢侈品服务平台TOPLIFE，在吸引女性消费群体上不遗余力。
但京东争夺女性用户之路不是一帆风顺。
从8月起，太平鸟、韩都衣舍、海澜之家等多个服饰品牌陆续关闭京东旗舰店。虽然这些品牌对外公布的原因多是“业务调整”，但外界认为这是商家在天猫、京东“二选一”中最终选择了前者。
今年“双11”京东服饰业务受挫，刘强东表示，京东的服装销售在当季增长几乎停止，这不免让人想起“双11”前夕的风波。虽然刘强东称退出京东的过百家本土品牌实力弱小，但事实上海澜之家、森马、太平鸟等品牌销售量均在百亿级别，且多家品牌在退出京东后宣布与天猫达成合作。
张毅称，今年“双11”期间服饰业务遇冷，或许是促成京东与唯品会合作的导火索。
据了解，唯品会有超过80%用户是女性，且用户复购率高达80%，在与唯品会联手后，京东也将获得更多黏性较大的女性用户。张毅表示，与唯品会合作后，京东在商家“二选一”中将更有底气。
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