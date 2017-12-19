自拍成瘾是病！英媒出招可检测是否有“自拍瘾”

现在许多人爱自拍。如果喜爱的程度太过，就可能是一种病态。美国精神病学协会2014年把“自拍成瘾”认定为一种精神疾病。它被分为三个等级：濒临自拍成瘾的边缘(borderline selfitis)、急性自拍成瘾(acute selfitis)、慢性自拍成瘾(chronic selfitis)。基于上述研究结果，英国诺丁汉特伦特大学和印度蒂亚加拉贾管理学院的研究人员制定出包括20条评估标准的“自拍成瘾行为量表”。
研究人员在最新一期美国《国际心理健康与成瘾杂志》双月刊上发表报告说，他们招募625名大学生志愿者，收集相关数据，制定出“自拍成瘾行为量表”。这些标准包括在社交媒体上分享自拍照让我获得极大关注、自拍能让我减压、自拍时我感觉到自信、在社交媒体上分享自拍照让我感觉更受欢迎、自拍时我对自己的感觉更正面、我会使用编辑软件修图以便让自拍照中的自己显得比别人好，等等。每条标准按程度从轻到重、从1到5打分，最终得分在1到33分之间的属于濒临自拍成瘾的边缘，34到67分的属于急性自拍成瘾，68到100分的属于慢性自拍成瘾。
路透社援引报告内容报道，如果你每天自拍至少三次但没有把照片发到社交媒体上，属于濒临自拍成瘾的边缘；每天自拍至少三次并且会把照片发到社交媒体上，属于急性自拍成瘾；抑制不住想自拍的冲动并且每天至少在社交媒体上分享六次自拍照则属于慢性自拍成瘾。
研究人员在报告中写道：“就像网瘾一样，自拍成瘾的概念最初也被认为是吓唬人，包括这项研究在内的近期一些研究则通过实证验证了它们的存在。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost