中美全面经济对话机制已“停滞”

唐纳德•特朗普政府抱怨美中贸易失衡加剧，并称北京的经济自由化努力出现了倒退，因此已将其提升美中经济关系的主要机制搁置。
特朗普政府负责对外经济事务的高官戴维•马尔帕斯周四在接受本报采访时说，美方与北京的全面经济对话已经“停滞”，目前美方没有恢复对话的计划。今年7月，中美全面经济对话未取得实质进展，随后美方作出上述决定。
中美全面经济对话是一个非常重大的机制，参与者为美方内阁级別官员和中方相应官员，旨在解决贸易和投资问题。
美国政府对该对话机制不再抱幻想的背景是，特朗普正试图说服北京就朝鲜核导计划向朝方施压。在对中经济关系方面，白宫正采取越来越具对抗性的立场，包括反对中国世贸组织争取“市场经济地位”。
马尔帕斯是美国财政部负责国际事务的副部长，他在提及中美全面经济对话时使用了过去时态，声称设立对话的初衷是在市场自由化以及两国经济对话方面取得进展。
马尔帕斯说：“中国目前没有迈向以市场为导向的方向，因此眼下中美全面经济对话也已停滞。目前双方未就重启对话举行会谈。关键的一步是中国要改变经济行为，使之更符合全球规则和全球市场自由化做法。”
在美方口吻趋于强硬之前，美国政府曾对今年7月的中美全面经济对话持正面评价。当时美国财政部长史蒂文•姆努钦说，华盛顿举行的对话象征着双方朝解决美国对华贸易赤字迈出“很大一步”，北京已经听到“出发令”。
美国商务部长威尔伯•罗斯当时说，他将在日后谈判中就相关日程和目标与中方展开磋商。
但是，白宫后来开始担忧国企在中国国内地位日盛以及中国在价格自由化等领域缺乏进展。—段时间以来，特朗普政府一些官员越来越质疑与中国的对话，他们在特朗普上月访问亚洲之前还在质疑。
今年前9个月，美国对华商品贸易赤字为2740亿美元，在美国所有贸易伙伴中，中国目前是美国最大的贸易逆差国。
今年4月，特朗普与中国国家主席习近平在海湖庄园会晤后，特朗普政府看上去要比现在乐观得多。
中类经济合作“百日计划”谈判由罗斯牵头，他称赞中方恢复进口美国牛肉之举以及其他针对金融服方行业的措施具有历史意义。特朗普也在推特网站上发文宣称美方取得胜利。
但这些对外公布的成果遭到美国商界普遍批评，商界要求特朗普政府把更重大的结构性问题作为重点。在7月于华盛顿行的中美全面经济对话期间，特朗普政府立场趋于强硬，特朗普斥责罗斯与中方谈判达成的一项钢铁协议太软弱。
认为双方早期对话失败的看法鼓舞了特朗普政府中的对华鹰派，包括美国贸易代表罗伯特•莱特希泽以及彼得•纳瓦罗。
纳瓦罗普有《致命中国》一书，目前是白宫高级贸易顾问。
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