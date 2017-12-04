吉利发售首款支持共享功能新品牌汽车

日媒称，中国浙江吉利控股集团11月28日在中国发售新品牌汽车领克。该品牌新车支持共享功能，方便人们在自己不用车的时段将汽车租借出去。如果共享汽车使用者增加，则购买汽车的人可能减少。汽车支持共享功能，这一动向将对汽车厂商在世界最大的汽车市场中国市场的销售战略产生影响。
据《日本经济新闻》11月30日报道，运动型多用途车“领克01”量产车型的价格区间是15.88万至20.28万元人民币。
报道称，吉利公司计划在2018年以后使插电式混合动力汽车和电动汽车也支持共享功能，新车还将在欧美发售。据称，吉利公司也正探讨在日本发售领克汽车的可能性。
吉利宣称，领克是世界上首次量产的具备共享功能的汽车。车主可以设定不驾驶汽车的时段，将汽车借给其他人。车主按动在驾驶席液晶屏上的“共享按钮”，设定可以借出汽车的时间，则第三者可以利用专门的电子钥匙解锁并驾驶。
据预测，中国汽车共享市场规模将由2016年的4亿多元扩大至2020年的93亿元。传统的共享汽车服务是指租车公司准备多辆汽车供会员共享。领克汽车可以由车主自由借出，个人间交易可能使共享市场进一步扩大。
报道称，吉利公司考虑与其他公司合作推进共享服务。设想的具体服务内容包括，车主有偿出借汽车和公寓住户共享汽车等。
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