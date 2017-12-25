韩六大经济研究机构担心全球货币政策趋紧威胁新兴市场

韩媒称，韩国六大经济研究机构25日表示，全球货币政策正处于紧缩周期，这是明年经济形势面临的最大挑战。
据韩联社首尔12月25日报道，从韩联社进行的调查来看，六大经济研究机构的负责人都担心新兴市场可能面临资本外流的局面，因为全球央行为收紧货币政策，势必将调高利率。
报道称，韩国现代调查研究所负责人李东根（音）介绍说，“美联储货币宽松政策与全球银行的超低利率曾促使大量资本流入新兴市场”，但美联储今年三次加息，开始收紧货币政策，很可能导致资本流出新兴市场国家。
李东根认为，大规模资本外流很可能引发经济危机，但韩国受到的影响较小，因为韩国金融基本面比其他新兴市场稳定。
美联储今年将借贷成本上调至1.25%～1.50%，涨幅达到0.75个百分点。外界普遍认为2018年美联储还将加息三次。如果美联储继续加息，投资者很可能调整投资组合，把新兴市场金融投资转化为更加安全的资产。
韩国金融研究所、韩国工业经济与贸易研究所、韩国对外经济政策研究院等机构都参与了此次调查。
各大机构负责人还表示，油价上涨与朝鲜核计划将对明年韩国经济构成重大挑战。
韩国工业经济与贸易研究所负责人柳炳圭（音）说：“由于美国石油增量抵消了世界产油大国持续削减产能的影响，所以油价涨幅不会太大。但中东政局动荡加剧很可能加大油价的波动性。”
柳炳圭认为，明年韩国经济可能继续受到各种地缘政治风险因素的影响，比如朝鲜进一步实施核挑衅，又如韩中政治关系因美国反导系统陷入紧张。
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