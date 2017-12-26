美媒文章：西方寡头借掌控媒体上位要职

美国野兽日报网站12月12日发表题为《寡头是如何接管世界的》的文章称，在东欧的大部分地区，寡头们正在获得胜利。
亿万富豪在多国当政
文章称，在首次竞选公职的几个月之前，捷克第二大富豪安德烈·巴比什来到捷克最有影响力的日报报社，试图让该报记者相信，他不会将自己一天前刚刚收购的这份报纸用于政治目的。
他对记者说：“想怎么写就怎么写。”
当然，巴比什没有信守诺言。四年后，《今日青年阵线报》从一份曾经敢把总理拉下马的报纸，变成了人们所说的“没有任何调查报道的空壳”。
文章称，在另一边，巴比什于12月6日当上捷克新总理。巴比什设法令选民相信，他是唯一富到能够无私地“像管理企业一样管理国家”的人，尽管他在选举前两周还因为他的豪华酒店非法获得欧盟补贴而被控犯有欺诈罪。
看到了吧，亿万富豪（或自称亿万富豪者）的政治抱负和政治事业扶摇直上的情况不仅限于美国。从罗马到第比利斯，从布达佩斯到基辅和莫斯科，亿万富豪已经超越意识形态，成为欧洲许多地方的政治主角——有的走上了舞台中央，有的在幕后操控，还有的与铁腕人物紧密联系在一起。
建媒体帝国控制言路
文章称，他们当中大多数人的共同点是，打造了——或收购了——一个支持亿万富豪的媒体帝国。
文章称，在布拉格，当巴比什在《今日青年阵线报》告诉记者可以自由写作时，该报首席调查记者雅罗斯拉夫·克门塔问道：“我们能写你是一名‘教父’吗？”
在匈牙利，总理欧尔班·维克托的同伙收购了一大批媒体，剩下的媒体则基本上已经属于政府。
文章称，依靠私营电视网络发家的意大利前总理西尔维奥·贝卢斯科尼重新出任要职，以便对明年意大利的全国大选施加影响。在美国，梅雷迪思公司收购了摇摇欲坠的时代出版公司，梅雷迪思公司可能会出售《时代》周刊的部分股份，也许是卖给支持特朗普的《国民问询》周刊老板。
文章称，此外，美国还有辛克莱广播集团。这家支持特朗普的极端保守派广播公司将成为美国历史上规模最大的地方电视台集团——一个重要原因在于，拥有政治野心的美国联邦广播委员会主席决定减少地方广播新闻媒体行业中的一些反垄断保护措施。民主党人希望对他与辛克莱广播集团和特朗普政府的关系展开调查。
西方媒体渐失监督作用
文章称，巴比什不仅对自己的斯洛伐克口音很敏感，有时还对政治评论家嗤之以鼻。甚至在捷克政府迫使他将旗下的媒体集团交由托管公司打理后，他还忍不住打电话给记者，讨论有关其政治对手的丑闻究竟应该在“大选前”曝光还是应该留到“明年”。
今年早些时候，这段对话的录音被人传到了推特网站上。但这并没有令巴比什的支持者感到担心，因为许多人深信这位大亨所谓的敌人在联手对付他的说法。当然，一位经常受到无理诽谤的候选人需要决定自己的报纸刊登哪些内容以澄清真相。
文章称，与此同时，巴比什仍然说他允许旗下媒体的记者“自由写作”。他喜欢说的一句话是，不诚实不利于做生意。不过，他旗下媒体集团持续走低的营收预报表明，这位亿万富豪当初收购这家公司并不是因为他认为这家公司会盈利。
这也是巴比什与其他在中欧到处收购媒体股权的地方寡头们的共同点。斯洛伐克一家报纸的老板公开承认，他认为投资媒体并不是一种“经典投资”，而是“更多地关乎政治和为了保护投资人的利益”。
文章称，德国马歇尔基金会的政治学家约尔格·福布里格认为，不管是民粹主义领导人收购高质量的报纸，还是专制政府任命寡头担任媒体的傀儡CEO，其结果都显而易见，那就是“新闻媒体对民主的监督作用会受到限制”。
说“笔利于剑”也许太过时了。问题在于媒体——不管是何种形式的媒体——能否抵抗得住亿万富豪寡头的力量。至少在东欧的大部分地区，寡头们正在获得胜利。
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