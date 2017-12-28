日本高铁“新干线”首次出现“重大事故”

11日，日本新干线列车希望34号在行驶途中传出异响和异臭，中途停靠名古屋站检查时，发现列车车台龟裂且漏油。日本运输安全委员会将其认定为重大事故，这是自2001年运输安全委员成立以来，新干线首次被认定为重大事故的意外事件。
据台湾东森新闻云报道，日本新干线传出首起“重大意外”。11日由博多发车开往东京的山阳新干线列车希望34号，行驶途中传出异音和异臭，中途停靠名古屋站检查时，发现列车车台龟裂且漏油，立刻将千余名乘客换乘至其他列车。日本运输安全委员会认定此事件属于重大意外，已经开始调查事故原因。
据日本NHK报道，该车辆是N700系、16辆编成，该车驶入第一停靠站小仓车站时，站务员反映在第7车厢和第8车厢附近闻到烧焦味，列车车长因此对车厢进行逐节检查。停靠冈山站时，维修人员也上车调查，确认听见奇怪的低沉异音，但因为没有发现车辆运转不顺的现象，因此决定继续往东京行驶。不过车辆行驶到京都时，车长察觉到有异臭，抵达名古屋后由站务人员检查车辆下方，发现车台出现漏油，连结机件与车轮的零件也出现像烧焦的变色，因此停驶。
日本运输安全委员12日派出3名调查官前往名古屋车站调查事发原因，运输委员会认为此情况很有可能酿成严重意外，因此将此事列为“重大事故”。负责营运的JR西日本则表示，详细事故原因仍在调查中。这是自2001年运输安全委员成立以来，新干线首次被认定为重大事故的意外事件。
据悉，这已经不是日本新干线第一次出现事故。
据英国《卫报》此前报道，英国花57亿英镑购买了日本日立公司生产的全新高铁列车，而在10月16日该列车从布里斯托开往伦敦的首次运行中，车内空调突然严重漏水，乘客们不得不站起来躲避，列车又关闭了空调，在闷热中到达时已经晚点了40多分钟。此外，列车在从柴油电力转到架空电线时也出现了一些技术问题，不得不在随后返厂维修。
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