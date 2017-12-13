中方驳斥德方所谓“渗透”指责：德国应多说负责任的话

美媒称，中国11日驳斥了对其利用领英网及其他社交媒体网站对德国政府进行渗透的指责。德国情报机构称，1万多名公民成为中国间谍的目标，中国对此作出了以上回应。
据美国《纽约时报》网站12月11日报道，在10日公布的调查中，德国国内情报机构宪法保卫局指责北京利用社交媒体与议员及其他政府公务员接触。宪法保卫局说，为了获取信任，中国间谍伪装成智库领导以及猎头公司员工，提供费用全报销的中国之行，以及与有影响力的客户见面。
中国外交部发言人陆慷称，该调查“完全是捕风捉影、毫无根据”。他敦促德国政府部门多说一些负责任的话，多做一些负责任的事。
报道称，德国的调查令西方国家更加担忧，担心中国努力“对外国政府和公司进行渗透”，试图获得竞争优势，尤其在经济和外交问题上。
德国官员说，中国间谍创建了虚假账号，希望在德国“收集信息和招募线人”。德国官员说，中国间谍通过自称对交换信息感兴趣或提出帮他们与中国事务专家联系，从而接近目标对象。
德国宪法保卫局局长汉斯-格奥尔格·马森称，这一努力是“广泛的尝试，试图对议会、政府部门和行政机关进行渗透”。
网络安全及中国事务专家亚当·西格尔说，德国的调查很可能助长西方“对中国行为的怀疑和猜忌”。
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