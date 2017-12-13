美阿部队着手清剿阿富汗IS“避风港” 仍有1100恐怖分子活动

美国《星条旗报》网站12月11日发表了题为《美国、阿富汗特种部队计划向“伊斯兰国”组织在阿富汗西北部日益扩大的避风港“开战”》的报道。
美国和阿富汗特种部队正准备对“伊斯兰国”极端组织（IS）在阿富汗西北部地区盘踞的地点发动攻势。尽管盟军为清除这些落脚点采取了密集的行动，该组织仍得以在这一区域立足。
自去年年初美国国务院将该地区的IS分支定性为恐怖组织以来，美军一直在帮助阿富汗军队同“呼罗珊省”组织作战——又称为IS-K的这一分支机构出现于2015年，主要在阿富汗东部活动。
阿富汗国防部发言人穆罕默德·拉德马尼什说，针对成立不久的IS-K组织的军事行动最早可能会在本周开始。
他说：“这些行动的目的是赶跑敌人，他们是与阿富汗人民及阿富汗国防与安全部队作对的恐怖分子。”
这次行动是在有传言说IS战斗人员可能正从伊拉克和叙利亚向阿富汗北部渗透的情况下展开的。
在获得这一最新消息前，驻阿美军最高指挥官约翰·尼科尔森11月底对五角大楼的记者说，美国军队及其阿富汗盟友预计会在“恐怖分子出现的朱兹詹省和法里亚布省”发动旨在摧毁IS-K的行动。他当时表示，几天之内就会采取行动。
当时，美国执行特种战术的航空兵和阿富汗空军官员正在对法里亚布省的机场进行勘察，以确定是否可以适应特种行动和常规战机的起降要求。
一个要求匿名的特种战术航空兵在发布会上表示：“我们的工作对于在更大的范围内打击躲在避风港内的敌人具有至关重要的意义。”
自2016年初以来，IS的十多个头目和成千上万名战斗人员被打死。今年，在这一组织及其分支机构在阿富汗首都实施了多起极具破坏性的袭击后，美阿官员发誓要彻底铲除该组织。
尼科尔森说，自今年3月以来，美国对IS-K发动了1400多次地面行动和打击，打死了1600多名战斗人员，摧毁了该组织的600多处设施和作战点。
尼科尔森上月表示，IS-K现在基本上被切断了外部的经费支持，而且“他们在替换领导人方面也遇到了麻烦”。他还说，作战人员没有再从伊拉克和叙利亚向阿富汗转移，“因为他们知道，一旦来到这里，只有死路一条”。
今年早些时候，外界以为IS-K只有几百名战斗人员，远远低于高峰时达到的3000人的规模，不过阿富汗官员现在表示，约有1100名战斗人员目前正在阿富汗各地活动。
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