中国推出世界最快无人艇：高度自动化 火力强打得准

英国《简氏防务周刊》网站12月15日报道称，在日前于广东湛江举行的中国海洋经济博览会上，中国发布了一款世界上最快的无人艇。
报道说，这款名为“天行一号”的新型无人艇使用油电混合动力，全长12.2米，满载排水量7.5吨，最高航速超过92.6公里/小时（50节）。
一幅在展会上拍下的照片显示似乎是这一平台的模型，它的船身与一艘气垫船类似，装备有一个遥控武器站，与中国生产的ORW-1遥控武器站类似。
报道说，这一平台于今年9月问世，是哈尔滨工程大学和深圳海斯比船艇公司联合研制的。
海斯比公司的代表黄卓对记者说：“海上执法和海军缺乏人力，有些工作可由无人艇来做。”
简氏曾在2015年12月报道称，ORW-1装备有一挺12.7毫米口径的88式重机枪，并装有一套红外光电传感系统和一台陀螺稳定器，以提高射击精度。它的最大射程是1500米。
英媒表示，ORW-1同样具有高度自动化的特点，拥有全自动化的哨兵模式，这一模式既可以自动追踪目标，也具备交火能力。智能能量管理方案则延长了运行时间，同时避免了过热风险。
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