新加坡假环球影城门票连环诈骗 顾客应提高警惕

节假日期间，很多出去玩的游客会想省时省力，从第三方卖家购买打折门票，但也要小心落入诈骗陷阱。
新加坡一名33岁男性在网上交易平台Carousell上销售无效环球影城（USS）电子门票，导致10名受害人被骗去大笔钱财，现已被警方逮捕。
今年四月报案的Lynda Loh女士说，她在Carousell上买了两张总价100新元的打折门票。但是，当她拿票过安检时，检票员告诉她门票是无效的。
“我发短信给卖家，他说会再给我发一次电子票，但是他回了‘ok’以后就再也没有任何消息。”这位28岁的会计师说。
仅一个月后，又接连有两名女士落入同样的诈骗陷阱。在意识到被骗后，两人也都报了案。
警方表示，从今年三月起已接获多起同样做法的受害人报案。
该嫌疑人开设了多个银行和Carousell账户，并使用不同的联络号码，以掩人耳目。
警方最终掌握嫌犯身份，并在今天（22日）在武吉巴督32街将其逮捕。
一旦嫌疑犯在法庭上被定罪，他将要面对长达10年监禁，外加罚款。
警方提醒网上购物者，一定要通过阅读买家评论、或联系之前的买家来确认卖家的可信度；只从授权卖家手里购买门票，并注意销售条款；最后，使用货到付款的网络购物平台。
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