新加坡成东盟人口老龄化最严重的国家

据联合国报告数据透露，新加坡目前为571万人口，到了2030年预计将到达634万人口。数据包含新加坡在不同时间的总人口，以及15岁以下者和65岁及以上年长者的人数：
- 今年：总人口数为571万人，15岁以下有85万5000人，65岁及以上有88万6000人。
- 2030年：总人口数预计为634万人，15岁以下有80万6000人，65岁及以上有180万人。
- 2050年：总人口数预计为658万人，15岁以下有72万2000人，65岁及以上有308万人。
这将意味着13年之后年长者将占新加坡总人口数的28%，而33年之后，接近一半的人口都会是65岁以上的年长者。
据调查显示新加坡目前是东盟（ASEAN）人口高龄化程度最严重的国家，并将于2018年开始倒计时「人口结构计时炸弹」，65岁或以上的人口占比将首次超越15岁或以下的人口，成为最新一个面临此处境的国家。
据《彭博》报导，新加坡大华银行（United Overseas Bank Ltd）经济学家Francis Tan于6日发布最新的研究报告显示，新加坡65岁或以上的人口占比将在2018年首次超越15岁或以下的人口，「快速高龄化的人口及劳动力，使新加坡面临独立以来最严峻的经济及社会挑战」，税收、移民法规、社会服务等都将有所变化，政策改革已势在必行。
Francis Tan认为，若依照此速度增长，新加坡的高龄人口将在2030年来到比低龄人口多一倍以上的处境，就如同2016年的日本，因此政府的政策方向应是确保老年人得到完善的照顾，而非遏制年轻人的福祉，政府也应采取有效的措施，放宽移民限制，以增加劳动力的供给。
他以餐厅厨房为例子，说明人口老龄化对经济成长及经济产出品质的威胁，「若因生育率低及低移入人口而导致进入厨房熬煮汤的新厨师越来越少，当现有的经验丰富的厨师年龄老化并退休后，劳动生产力不但没有增加，厨房在下一个时期能供应的汤（GDP）还将减少，质量也会更差。」
新加坡总理李显龙为了缓解此严峻的趋势，正在思考提高商品及服务税的可行性，Francis Tan认为，政府或将在明年把商品及服务税从现有的7%提升至8%，2019年也会同等增加，「人口结构定时炸弹从2018年才开始倒计时，这并不意味着一定会爆炸，目前仍有高比例的劳动年龄人口在支撑经济体」，因此星国政府尚有时间进行改革，以降低人口高龄化带来的负面影响。
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