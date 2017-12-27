日欲在日美同盟基础上强化与“准同盟国”澳英合作

据日本《读卖新闻》12月25日报道，澳大利亚总理特恩布尔正在协调明年1月访问日本的事宜。在日澳首脑会谈中，双方预计会就旨在确保自卫队与澳大利亚军队在对方国土内开展活动达成框架协议。日本政府还寻求明年与英国磋商同样的协定。日本希望在日美同盟的基础上强化与“准同盟国”的合作，多元化地深化安全保障合作。
报道称，日澳两国政府相关人士透露了这一消息。协定的名称为《访问部队地位协定》（VFA），俗称“日澳顺畅化协定”。日本与美国缔结了以长期驻留为前提的《日美地位协定》，但就VFA达成框架协议尚属首次。
据日本《读卖新闻》报道，日本政府之所以推进VFA的进展，是因为近年来自卫队与各国军队正大力开展联合训练。2015年，陆上自卫队首次参加了美澳军队联合演习。明年，航空自卫队与澳大利亚空军还将首次在日本国内开展联合训练。在本月14日的日英外长和防长“2+2”会谈中，双方就建立双边训练例行机制达成一致。缔结VFA是为了保障日益增多的联合训练。外展示两国的信赖关系”。
报道称，日本希望扩大基于安倍首相提出的“自由开放的印度洋-太平洋战略”的安全保障合作网，强化对半岛和南海局势的应对能力。
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